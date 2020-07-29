مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خطاب فيفا لتمديد عمل اللجنة الخماسية يصل الخميس.. هذا ما سيحدث

سيتأخر وصول خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنظيره المصري ليوم إذ يصل الخميس وسيتضمن قرار تمديد عمل اللجنة الخماسية المعينة لأربعة أشهر مقبلة.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "كان من المقرر أن يصل الخطاب اليوم الأربعاء لكنه سيصل الخميس".

وواصل "الخطاب سيقرر تمديد عمل اللجنة الخماسية العينة لإدارة شؤون اتحاد الكرة لأربعة أشعر مقبلة إذ أن الاتحاد الدولي راعى فترة توقف الدوري بسبب جائحة كورونا".

وأضاف "ينوي اتحاد الكرة عرض اللائحة الجديدة له على الأندية وإقامة الدعوة للانتخابات بناء على تصنيف الأندية الذي سيتحدد بنهاية الموسم الحالي من الدوري".

فما هو نظام التصنيف الذي يهدف لتقليل أعضاء الجمعية العمومية من 225 ناد إلى 95 ناد؟

وكيف يجري ذلك؟

ستكون عضوية الجمعية العمومية للفرق خارج الدوريين الممتاز (أ) والممتاز (ب) معتمدة على نظام من النقاط تقوم على تقييم سنوي، يجريه المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وفق قواعد محددة.

حصل FilGoal.com على نُسخة من لائحة اتحاد الكرة الجديدة للجمعية العمومية، وتقول الشروط فيها ما يلي.

1-الأندية المشاركة في الدوريين الممتاز (أ) والممتاز (ب)، يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية بشكل تلقائي.

2-بخلاف تلك الأندية، فيحتاج كل فريق إلى 50 نقطة للحصول على عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

3-الأندية التي لا تحصل على النقاط الـ50 يحق لها المشاركة في كل المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة بشكل طبيعي.

كيف تٌحتسب تلك النقاط؟

-30 نقطة للمشاركة في دوري القسم الثالث المصري.

-20 نقطة للمشاركة في كأس مصر. (تحصل الفرق على نقاط المشاركة في كأس مصر وقت بلوغ دور الـ32 حسب شروط المسابقة).

-20 نقطة للمشاركة في أيا من المسابقات التالية:

دوري أو كأس الكرة النسائية بالنسبة للقسم الأول.

دوري أو كأس القسم الأول لكرة الصالات.

دوري أو كأس القسم الأول للكرة الشاطئية.

-10 نقاط للفريق الذي يمتلك لاعب أو أكثر، شارك في المنتخب الوطني خلال سنة التقييم.

-10 نقاط للأندية المشاركة في مسابقة الناشئين التابعة للفرع، بشرط التسجيل في بطولتين للناشئين على الأقل، واستكمال المسابقة.

-10 نقاط للأندية المشاركة في مسابقات الجمهورية للقطاعات.

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