تشكيل الزمالك - مصطفى محمد وفيصل يقودان الهجوم أمام طلائع الجيش
الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 17:17
كتب : إبراهيم رمضان
دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة طلائع الجيش.
أسامة فيصل
النادي : الزمالك
مصطفى محمد
النادي : الزمالك
ويلعب الزمالك وديا ضد طلائع الجيش استعدادا لعودة الدوري المصري.
مواجهة الجيش هي الخامسة للزمالك بعد الفوز على سموحة 5-1 والخسارة من بيراميز 1-0، والفوز على دجلة 4-0 وأخيرا على طنطا 2-1.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
حارس: محمد أبو جبل.
الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي.
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.
أمامهم: إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو".
الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.
تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الودية . ⚽️📝 pic.twitter.com/TMZmfhwOdZ— Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 29, 2020
من جهة أخرى، يتواجد عمر السعيد وكاسونجو على مقاعد البدلاء، والتي جاءت كالتالي:
حارس: محمد صبحي.
الدفاع: محمد عبد السلام - أحمد عيد - ياسين مرعي.
الوسط: محمد حسن - سيف فاروق جعفر.
الهجوم: حسام أشرف – كابونجو كاسونجو - عمر السعيد.
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