تشكيل الزمالك - مصطفى محمد وفيصل يقودان الهجوم أمام طلائع الجيش

دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك وديا ضد طلائع الجيش استعدادا لعودة الدوري المصري.

مواجهة الجيش هي الخامسة للزمالك بعد الفوز على سموحة 5-1 والخسارة من بيراميز 1-0، والفوز على دجلة 4-0 وأخيرا على طنطا 2-1.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الودية . ⚽️📝 pic.twitter.com/TMZmfhwOdZ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 29, 2020

من جهة أخرى، يتواجد عمر السعيد وكاسونجو على مقاعد البدلاء، والتي جاءت كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد السلام - أحمد عيد - ياسين مرعي.

الوسط: محمد حسن - سيف فاروق جعفر.

الهجوم: حسام أشرف – كابونجو كاسونجو - عمر السعيد.

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