تشكيل الزمالك - مصطفى محمد وفيصل يقودان الهجوم أمام طلائع الجيش

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 17:17

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة فيصل - الزمالك أمام وادي دجلة

دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة طلائع الجيش.

أسامة فيصل

النادي : الزمالك

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

طلائع الجيش
الزمالك

ويلعب الزمالك وديا ضد طلائع الجيش استعدادا لعودة الدوري المصري.

مواجهة الجيش هي الخامسة للزمالك بعد الفوز على سموحة 5-1 والخسارة من بيراميز 1-0، والفوز على دجلة 4-0 وأخيرا على طنطا 2-1.

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وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.

من جهة أخرى، يتواجد عمر السعيد وكاسونجو على مقاعد البدلاء، والتي جاءت كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد السلام - أحمد عيد - ياسين مرعي.

الوسط: محمد حسن - سيف فاروق جعفر.

الهجوم: حسام أشرف – كابونجو كاسونجو - عمر السعيد.

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