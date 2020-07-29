كونتي: ضم ميسي إلى إنتر؟ نقل كاتدرائية ميلانو أسهل

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 16:22

كتب : FilGoal

كونتي - ميسي

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان أن انتقال ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى فريقه شبه مستحيل.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال كونتي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "أنا متمسك بشدة بلاعبي إنتر الحاليين، لأنهم يبذلون قصارى جهدهم، يمكنني أن أضمن ذلك".

وأضاف "أعتقد أن نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من ضم ميسي إلى إنتر".

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وأجاب كونتي على سؤاله هل يفضل أن يكون لديه ميسي أو 4 لاعبين بقيمة 50 مليون يورو لكل منهم؟ بقوله "لا أعتقد أن حدوث أحد هذه السيناريوهات يعد ممكنا".

قبل أيام، رد كونتي على استفسارات الصحفيين بشأن ضم ليونيل ميسي واستبعد حدوث ذلك.

إذ صرح قائلا: "نحن نتحدث عن فانتازيا كرة القدم هنا، إنه موقف لا يمكن أن يكون إنتر فيه لعدة أسباب".

وأكمل "لا أعتقد أنه يوجد شخص مجنون كفاية في العالم ليرفض ضم ميسي، لكنه بعيد كل البعد عنا وعما نحاول بنائه هنا".

وأتم "نرغب في بناء قاعدة صلبة، وهذه ليست أول مرة يرتبط بنا اسم ليو ميسي، كل الأطراف تنفي هذا الأمر، ونحن في وسط تلك الشائعات دائما".

بيبي ماروتا مدير إنتر كان قد نفى تقارير محاولة فريقه ضم ليونيل ميسي من برشلونة.

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