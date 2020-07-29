الإنتاج لـ في الجول: سلبية مسحة مختار.. ولدينا 6 حالات إيجابية فقط حاليا

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 14:22

كتب : حامد وجدي

مختار مختار - الإنتاج الحربي

زف خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي نبأ سارا، حيث أصبحت مسحة مدرب الفريق مختار مختار سلبية.

وكان مختار ضمن 18 حالة إيجابية بكورونا بعد معسكر الفريق في شرم الشيخ.

مهدي أضاف للأنباء السارة عبر FilGoal.com: "إجمالا، تعافت 12 حالة من أصل 18".

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وأكمل "الآن لدينا 6 حالات فقط إيجابية".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن في الدوري المصري برصيد 23 نقطة.

ويستأنف الإنتاج الدوري بمواجهة نادي مصر يوم 8 أغسطس المقبل.

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