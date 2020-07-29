بنزيمة يختار أجمل أهدافه.. الأسطورة الذي تمنى مزاملته وأمهر لاعب في العالم

اختار كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أجمل أهدافه هذا الموسم بعدما قاد الميرنجي للتتويج بلقب الليجا.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال بنزيمة في فيديو عبر Youtube: "هدفي في أوساسونا هو الأفضل هذا الموسم، وزين الدين زيدان هو اللاعب الذي تمنيت مزاملته في الملعب".

وعن أمهر لاعبي العالم حاليا، صرح "نيمار أفضل لاعب يراوغ بالكرة في العالم"

وانتقل بنزيمة للحديث عن طموحه الشخصي، وأوضح "بالتأكيد أفكر في الكرة الذهبية منذ كنت طفلا، لكنني لست مهووسا بالأمر".

واستدرك "لا يقودني التفكير في الكرة الذهبية للجنون، ولكن عندما تكون لاعبا تنافسيا بالتأكيد ستفكر في الكرة الذهبية".

ثم أضاف "لم اسأل نفسي من قبل إذا كنت أفضل مهاجم في العالم أم لا، أريد أن أصبح أفضل لاعب في العالم بغض النظر عن مركزي سواء كنت مهاجما أو صانعا للعب".

وأتم "تعلمت من كل المدربين الذين عملت معهم، مورينيو وأنشيلوتي وزيدان، جميعهم منحوني أشياء".

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