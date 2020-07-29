سموحة يغرم الهاني سليمان

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لسموحة توقيع عقوبة مالية ضد الهاني سليمان حارس مرمى الفريق لما بدر منه خلال المباراة الودية أمام الاتحاد السكندري، أمس الثلاثاء.

صرح صدقي عبر إذاعة راديو مصر "ما حدث من هاني سليمان تجاه أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري تصرف غير لائق، لأن الحكم هو المنوط بجلب حقوق اللاعبين".

وأكد المدير الفني لسموحة "لقد وقعنا عقوبة مالية ضد الهاني سليمان، واعتذرنا لأحمد رفعت، وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد وكذلك لرئيس النادي محمد مصيلحي".

وأوضح حمادة صدقي في سياق متصل "ما يثار حول إلغاء المباراة الودية بعد الاشتباكات غير صحيح، بل استكملنا ما تبقى من دقائق قليلة حيث وقعت الأحداث في الوقت بدل الضائع".

وأتم حمادة صدقي "أما فنيا الأمور تسير بشكل جيد مثلما توقعت".

فاز سموحة على الاتحاد السكندري وديا الثلاثاء بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما استعدادا لاستئناف الدوري في مباراة انتهت في دقيقتها الـ85.

ففي ذلك الوقت كان الهاني سليمان حارس سموحة يستحوذ على الكرة وركض أحمد رفعت لاعب الاتحاد لاستخلاصها منه.

لكن تسبب حذاء رفعت في قطع سروال الهاني سليمان وأكمل طريقه حتى اصطدم في قدمه.

فقام الهاني سليمان ببدء مشادة وأسقط رفعت أرضا، وقام الأخير بالرد لتبدأ مشادات بين لاعبي الفريقين وسباب بينهما.

فما كان من طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد إلا طلب من حكم المباراة إنهائها في الدقيقة 85.

وقام الحكم بكتابة تقريره لما حدث وينوي رفعه للجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وقال الهاني سليمان لـFilGoal.com: "ما حدث كان عصبية في الملعب واتصلت هاتفيا بعد المباراة بأحمد رفعت واعتذرت له".

وأتم "اعتذرنا لبعضنا البعض والخلاف انتهى بيننا".

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