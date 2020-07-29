تعافي نادر رمضان من كورونا.. وأبو اليزيد يكشف تعاهد لاعبي الإسماعيلي على التتويج بالبطولة العربية

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 11:09

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قال نادر رمضان لاعب وسط الإسماعيلي إنه منتظم مع زملائه بتدريبات الفريق بعد أن أظهرت المسحة الطبية التي أجراها مؤخرا سلبية العينة.

ويعتبر إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق أن فترة الإعداد نقطة انطلاق جديدة للفريق لحصد مركز يليق باسم النادي والتتويج بالبطولة العربية.

وكان نادر رمضان قد أصيب بـ فيروس كورونا في وقتٍ سابق.

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي تضم 19 لاعبا لمواجهة المقاصة وديا المقاصة يواجه الإسماعيلي وديا الأربعاء.. وسلبية مسحة كورونا خبر في الجول – إصابة جديدة بـ كورونا في الإسماعيلي.. وسلبية مسحة حمدي زكي صانع ألعاب الإسماعيلي: سعيد بإشادة الجماهير وأبحث عن فرصة أكبر مع الفريق

وقال لاعب الاسماعيلى فى تصريحات للصحفيين: "أبذل قصارى جهدي استعدادا لاستئناف بطولة الدوري".

وأشار "عودة الحياة للملاعب أمر لا غنى عنه، ولكن يتطلب شروط احترازية وقائية لجميع عناصر اللعبة".

وأوضح "عودة الدوري في مصلحة الإسماعيلي ليكون بمثابة فترة إعداد قوية استعدادا لقرار استكمال البطولة العربية".

بينما قال أبو اليزيد: "تعاهدنا جميعا كلاعبين ببذل الجهد للتتويج بكأس البطولة العربية وإعادة النادى لمكانته الطبيعة بين الكبار".

وواصل "أبذل قصارى جهدي من أجل تقديم الأفضل ضمن صفوف الفريق".

وأتم " الإصابة أبعدتنى عن التشكيل الأساسى، وهدفي الاستمرار بالقوام الأساسى للفريق".

أبو اليزيد خاض الموسم الجاري 13 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

اقرأ أيضا

مرتضى يناشد رئيس الوزراء

الأهلي يمدد عقد مروان محسن

الشحات يكشف موعد عودته

أمير مرتضى يوضح موقف تفاوض الزمالك مع صالح

وكيل وادي يفجر مفاجأة كبرى

في الدوري الإسماعيلي فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بسبب تصريحاته العنصرية.. حرمان مدرب طلائع الجيش السابق من العمل في جنوب إفريقيا دقيقة | إفريقيا
تعافي نادر رمضان من كورونا.. وأبو اليزيد يكشف تعاهد لاعبي الإسماعيلي على التتويج بالبطولة العربية 15 دقيقة | مصر
جدو يحكي عن واقعة اتهامه لـ الزمالك بالتزوير.. وموقف أحزنه من الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي – جاريدو منتقدا أداء الوداد: بعض اللاعبين لم يقدموا المنتظر منهم 21 دقيقة | إفريقيا
الشحات: مثلي الأعلى أبو تريكة.. ويعجبني أداء بنشرقي مع الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 29-7-2020 والقنوات الناقلة – ودية جديدة لـ الزمالك ومواجهات بـ إيطاليا ساعة | مصر
في الدرجة الثانية - محمود شاكر عبد الفتاح يعلن اعتزاله ويصبح مساعدا لوالده في قيادة الترسانة 10 ساعة | مصر
الشحات يكشف عن موعد عودته للملاعب 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك