تعافي نادر رمضان من كورونا.. وأبو اليزيد يكشف تعاهد لاعبي الإسماعيلي على التتويج بالبطولة العربية

قال نادر رمضان لاعب وسط الإسماعيلي إنه منتظم مع زملائه بتدريبات الفريق بعد أن أظهرت المسحة الطبية التي أجراها مؤخرا سلبية العينة.

ويعتبر إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق أن فترة الإعداد نقطة انطلاق جديدة للفريق لحصد مركز يليق باسم النادي والتتويج بالبطولة العربية.

وكان نادر رمضان قد أصيب بـ فيروس كورونا في وقتٍ سابق.

وقال لاعب الاسماعيلى فى تصريحات للصحفيين: "أبذل قصارى جهدي استعدادا لاستئناف بطولة الدوري".

وأشار "عودة الحياة للملاعب أمر لا غنى عنه، ولكن يتطلب شروط احترازية وقائية لجميع عناصر اللعبة".

وأوضح "عودة الدوري في مصلحة الإسماعيلي ليكون بمثابة فترة إعداد قوية استعدادا لقرار استكمال البطولة العربية".

بينما قال أبو اليزيد: "تعاهدنا جميعا كلاعبين ببذل الجهد للتتويج بكأس البطولة العربية وإعادة النادى لمكانته الطبيعة بين الكبار".

وواصل "أبذل قصارى جهدي من أجل تقديم الأفضل ضمن صفوف الفريق".

وأتم " الإصابة أبعدتنى عن التشكيل الأساسى، وهدفي الاستمرار بالقوام الأساسى للفريق".

أبو اليزيد خاض الموسم الجاري 13 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

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