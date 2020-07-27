فايلر: النقطة السلبية في كرة القدم المصرية هي تحرك اللاعبين دون كرة

يرى ريني فايلر المدير الفني للأهلي أن كرة القدم المصرية مستواها مرتفع وبها لاعبين على مستوى فني وبدني جيد.

وقال فايلر عبر قناة الأهلي: "كرة القدم المصرية مستواها مرتفع ويوجد بها لاعبين موهوبين وعلى مستوى بدني جيد".

وأضاف "لكن النقطة السلبية في مصر هو التحرك بدون كرة بالنسبة للاعبين".

وواصل "أي لاعب قد تكون الكرة معه لمدة 5 دقائق فقط من 90 دقيقة وباقي الدقائق عليه التحرك بشكل جيد لمساعدة زملائه تلك هي كرة القدم الحديثة".

وأتم تصريحاته "كنت فخورا للغاية عندما رُشحت لتدريب الأهلي ولم أتردد كثيرا وكنت متحمسا للغاية لتدريب أحد أكبر الفرق في إفريقيا".

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