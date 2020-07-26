كابيللو: ثُقل قميص ريال مدريد أثر على هازارد

يرى فابيو كابيللو مدرب ميلان ويوفنتوس وإنجلترا الأسبق أن مستوى إدين هازارد لاعب ريال مدريد تراجع عما كان عليه في تشيلسي لأن المسؤولية والضغط أكبر في الفريق الإسباني.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال الإيطالي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية:"بالتأكيد لم يظهر بالمستوى الذي كان عليه في تشيلسي. كان مصابا لفترة طويلة، لم يتأقلم".

وواصل "لطالما رأيته لاعبا رائعا، لكن لنكن صرحاء، قميص ريال مدريد يزن الكثير وهازارد تراجع هذا العام. حتما سيكون أفضل في الموسم المقبل".

وعانى هازارد من إصابات أبعدته عن الكثير من مباريات الفريق الملكي في الموسم الحالي.

وشارك البلجيكي البالغ عمره 29 عاما في 21 مباراة مع ريال مدريد وسجل هدفا وحيدا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج هازارد بلقب الدوري الإسباني ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي الشهر المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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