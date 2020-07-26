كابيللو: ثُقل قميص ريال مدريد أثر على هازارد

الأحد، 26 يوليه 2020 - 12:37

كتب : FilGoal

هازارد مع ريال مدريد أمام إسبانيول

يرى فابيو كابيللو مدرب ميلان ويوفنتوس وإنجلترا الأسبق أن مستوى إدين هازارد لاعب ريال مدريد تراجع عما كان عليه في تشيلسي لأن المسؤولية والضغط أكبر في الفريق الإسباني.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال الإيطالي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية:"بالتأكيد لم يظهر بالمستوى الذي كان عليه في تشيلسي. كان مصابا لفترة طويلة، لم يتأقلم".

وواصل "لطالما رأيته لاعبا رائعا، لكن لنكن صرحاء، قميص ريال مدريد يزن الكثير وهازارد تراجع هذا العام. حتما سيكون أفضل في الموسم المقبل".

أخبار متعلقة
جوارديولا: الرغبة في الفوز هي سلاحنا أمام ريال مدريد صن: ميسي يريد بييلسا مدربا لـ برشلونة مدرب أستون فيلا: هذا ما أردنا أن نفعله عند دخولنا للمباراة الأخيرة كونتي: لوكاكو يهاجم مثل لاعب كرة القدم الأمريكية.. بمقدوره التطور واللعب بخبث

وعانى هازارد من إصابات أبعدته عن الكثير من مباريات الفريق الملكي في الموسم الحالي.

وشارك البلجيكي البالغ عمره 29 عاما في 21 مباراة مع ريال مدريد وسجل هدفا وحيدا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج هازارد بلقب الدوري الإسباني ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي الشهر المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

فاروق جعفر يفسر تصريحاته

النني يسجل في وداعية الموسم

إنتر يخطف الوصافة من أتالانتا

الزمالك يواجه وادي دجلة على 4 أشواط

إنتر يرد على أنباء التعاقد مع ميسي

هازارد ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى ساعة | السعودية
فوضى غير مسبوقة في إسبانيا.. استبعاد فوينلابرادا من الملحق بعد تسجيل 28 حالة كورونا ساعة | أوروبا
سكاي: استثناء ريال مدريد من الحجر الصحي 14 يوما في بريطانيا ساعة | أوروبا
مباشر في إنجلترا – الطريق إلى أوروبا.. التعادل يضيع من ليستر بغرااابة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر - معركة النجاة في إنجلترا.. بورنموث يتقدم بثلاثية على إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يواجه طنطا يوم الثلاثاء 2 ساعة | مصر
تشكيل ليفربول – صلاح احتياطي ضد نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه أساسي في يوم المصير.. وغياب المحمدي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر
قد ينال إعجابك