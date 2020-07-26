مدرب أستون فيلا: هذا ما أردنا أن نفعله عند دخولنا للمباراة الأخيرة

حين كان فريق أستون فيلا يصارع بقوة للبقاء في الدوري الإنجليزي في الأسابيع الأخيرة، كان مدربه دين سميث يتمنى أن يدخل مباراة الجولة الأخيرة ومصيره في يده، وهو ما حدث.

ويحل أستون فيلا ضيفا على وست هام يونايتد ضمن الجولة الأخيرة يوم الأحد، في صراعه الشديد من أجل البقاء مع واتفورد الذي يلاقي أرسنال في الوقت نفسه.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عقلية الفريق هي اللعب بنفس الثقة والإيمان كما فعلنا في الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف "إذا ذهبنا وفعلنا ذلك، فنحن قادرون على تحقيق الفوز على وست هام، نحن ندرك حقيقة أن وست هام في آمان الأن".

وحقق وست هام فوزا كبيرا على واتفورد، وحصل على نقطة أمام مانشستر يونايتد ليضمن البقاء رسميا في الدوري.

وتابع مدرب الفيلانز "نحن نتحكم في مصيرنا وهذا ما أردنا أن نفعله عند دخولنا للمباراة الأخيرة".

وأكمل سميث "لدينا مباراة واحدة ونأمل أن نخوضها، نعلم جيدًا بأنها مباراة كبيرة".

عن نهاية الموسم أوضح "كان يبدو أننا لن نضطر إلى الاعتماد على الأخرين، ولكن النتائج كانت في صالحنا، نحن في مراكز البقاء حتى هذه اللحظة".

أستون فيلا يملك 34 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وبفارق هدف وحيد عن ملاحقه واتفورد.

الفوز على وست هام في الجولة الأخيرة بعدد أهداف أكبر مما قد يفوز به واتفورد في مباراته أمام أرسنال، يضمن لأستون فيلا البقاء في الدوري.

واستمر "أهم شئ هو أن نكون في هذه المراكز يوم الأحد، نعلم أن علينا الفوز من أجل ضمان البقاء، سنذهب من أجل تحقيق الفوز".

وأكد سميث "أحمد المحمدي خرج في مباراة أرسنال مصابا في أوتار الركبة، لن يكون لائقا لمباراة وست هام".

اقرأ أيضا:

فاروق جعفر يفسر تصريحاته

النني يسجل في وداعية الموسم

إنتر يخطف الوصافة من أتالانتا

الزمالك يواجه وادي دجلة على 4 أشواط

إنتر يرد على أنباء التعاقد مع ميسي