كونتي: لوكاكو يهاجم مثل لاعب كرة القدم الأمريكية.. بمقدوره التطور واللعب بخبث

الأحد، 26 يوليه 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

لوكاكو - إنتر

أثنى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان على لاعبه روميلو لوكاكو بعد تسجيله لهدفين في فوز الفريق على مضيفه جنوى بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وقال كونتي في تصريحات صحفية:"لوكاكو لاعب نموذجي، رغم أن طوله 1.90 سنتيمترا، يمتلك السرعة. يلعب دورا محوريا، ومن وسط الملعب يهاجم مثل لاعب كرة قدم أمريكي".

وواصل "كنت مصرا على وجوده هنا ولا يزال بمقدوره تطوير لمسته والهجوم على المرمى بخبث. لا يزال عمره 27 عاما وإذا أراد مواصلة التطور، سيكون أمامه مستقبل مهم".

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ورفع لوكاكو رصيده إلى 29 هدفا في كل البطولات في أول موسم له مع فريق نيراتزوري.

وشارك البلجيكي في 45 مباراة مع إنتر وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وارتقى إنتر لوصافة الدوري رافعا رصيده إلى 76 نقطة مبتعدا بأربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

وقد يُحسم الدوري الإيطالي اليوم الأحد إذا فاز يوفنتوس على سامبدوريا.

وتتبقى لإنتر مباراتان في الدوري ضد كل من نابولي وأتالانتا.

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