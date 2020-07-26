جوارديولا: الرغبة في الفوز هي سلاحنا أمام ريال مدريد

شدد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الرغبة في الفوز هي العامل الأهم أمام ريال مدريد حين يلتقي الناديان في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"إنها مباراة نهائية. لنا، لمدريد، نهائي. ما حدث في الماضي لن يجعلك تلعب بشكل أفضل. الماضي يبقى في الماضي. هذه هي الحياة. ليست مثالية، لا تكون مثالية لنا جميعا، في حياتنا الشخصية، وفي حياتنا المهنية كذلك".

وواصل المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "لو لا يملك اللاعبين الجوع الكافي قبل المباراة، فلدينا مشكلة. لن نفوز. هذه المباراة تحسمها الرغبة. إنه ريال مدريد. نعلم الجودة التي يمتلكها. لاعبو سيتي كانوا يجلسون لمشاهدة النهائيات السابقة لدوري الأبطال حين كان ريال مدريد يلعب. ليس ضروريا أن أقول لهم شيئا خاصا".

وأتم "إنها الطاقة بداخل كل واحد منا، النادي، كلنا. هذا سيمنحنا فرصة أكبر للفوز، ولا شيء أكثر من ذلك. أعتقد في مثل هذه المباريات الخاصة رغبة كل لاعب هي الفوز".

في السابع من أغسطس المقبل سيستضيف سيتي فريق ريال مدريد في ملعب الاتحاد في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

مباراة يحتاج فيها سيتي لتعادل أو حتى للخسارة بهدف مقابل لا شيء للعبور إلى الدور التالي.

وفاز سيتي ذهابا في مدريد بنتيجة 2-1.

ويأمل رجال جوارديولا تعويض خسارة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي اقتنصه ليفربول.

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