حمادة أنور: لا يوجد عجز في ميزانية الزمالك ولدينا فائض 55 مليون.. ونركز على الدوري والأبطال

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن فريقه ينافس على بطولتي الدوري المصري ودوري الأبطال وأنه سيركز خلالهما ولن ينحي أي بطولة منهما على حساب الأخرى، كما شدد على عدم وجود عجز في الميزانية.

وبدأ أنور حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "النتائج هي ما تقول إذا ما كان مجلس الإدارة يسير بشكل جيد أم لا".

وأضاف "حاليا نحن متواجدون بشكل قوي، وحتى حينما لا تحقق بطولة تكون متواجد كمنافس قوي".

وواصل "نتمنى أن ينضم إلينا أعضاء مجلس إدارة الزمالك خلال الجمعية العمومية وأن يتحدث الجميع عما يرونه حتى وإن كان هناك شيء خاطئ، بالميزانية، أحب تواجد مناقشة بناءة".

وأكمل "ميزانية الزمالك بها فائض وليس عجز، من قال ذلك؟".

وتابع "الميزانية موجودة وأي شخص يرغب في الاطلاع عليها ليراها فليتفضل، هناك فائض 55 مليون".

وأردف "بعدما سددنا كل مديونيات نادي الزمالك سواء للمجلس الماضي أو الحالي".

وواصل "هذه أفضل فترة للنادي الزمالك حاليا".

وتابع "الجمعية العمومية على يومين، الأحد والإثنين، من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء".

الزمالك يستعد لانعقاد جمعية عمومية لاعتماد ميزانية النادي التي ستقام على مدار يومي الأحد والإثنين، وستقوم الإدارة التنفيذية للنادي، بالإشراف وتنفيذ ومتابعة إجراءات الاستعداد للعمومية.

وتطرق أنور للحديث عن الإجراءات الاحترازية تمهيدا لاستئناف النشاط الكروي قائلا: "ما أراه في الوديات خطأ، لأنه يجب أن يمتلك اللاعبون الوعي الكافي للتعامل مع الوضع، احتفالات الأهداف لا يجب أن تكون بهذا الشكل".

وواصل "إجراء المسحة لا يعني أنك لن تصاب، أنت تتعامل مع أشخاص كثيرين".

وأكمل "الحل في التوعية والثقافة، ليس أمامك سوى محاضرات من الجهاز الطبي المتواجد مع الفرق، والحديث عن الأندية الكبيرة هنا؟ فماذا نقول للأندية في الممتاز ب وما بعدها؟ اليوم نحن بحاجة لوعي وثقافة كافية".

وتابع "هنا مختلف كليا عن أوروبا، يجب أن يكون هناك حذر، اللاعب في أوروبا يحافظ على نفسه ولديه طرق وقائية كافية، لكن في مصر لا تعلم ما الذي يفعله اللاعب بعدما يذهب للمنزل عقب المباراة".

وواصل "أنا مع عودة النشاط لكن بشكل صحيح، لست ضد توجيهات الدولة، لكن بشكل يضمن سلامة كل أعضاء المنظومة، لأنه في النهاية الدولة حريصة على الشعب، وأنا كمجلس إدارة لابد أن أحرص على كافة أعضاء منظومتي".

وأردف "الوقت أصبح ضيقا لاستكمال الدوري، هناك دوري أبطال إفريقيا الجارية، والبطولة المقبلة التي ستبدأ في منتصف أكتوبر".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق عن عودة نشاط الكرة بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

وتطرق أنور للحديث عن طموحات الفارس الأبيض خلال ما تبقى من الموسم قائلا: "طالما تفوز فأنت ستضغط المنافس، بغض النظر عن فارق النقاط، طالما تفوز فستؤجل الحسم".

وواصل "منافسي؟ الأهلي، نعم مع كافة احترامي للمقاولون العرب وبيراميدز، هناك منافسة قوية بالطبع، لكن دائما وأبدا الأهلي والزمالك في منافسة".

وأكمل "سنركز في الدوري ودوري الأبطال معا، قبل نصف النهائي ستخوض عدد كبير من المباريات".

وتابع "بمجرد وصول جدول الدوري تم منحه إلى كارتيرون ولم يجد أي مشكلة فيه على الإطلاق".

وواصل "من المبكر الحديث عن الراحلين، لا يمكنك فتح ذلك الملف مطلقا، نعم تضم لاعبين في الأماكن التي بها نقص، لكن هؤلاء اللاعبين سيخوضون الدور التالي ونصف النهائي وإن شاء الله النهائي، يستحيل فتح هذا الملف حاليا".

الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 16 جولة برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث ونقطتين عن المقاولون الثاني، و18 نقطة عن الأهلي المتصدر.

وواصل أنور حديثه متطرقا إلى باتريس كارتيرون مدرب الفريق: "كارتيرون مدرب جيد بالطبع، في وقت قصير حصد بطولتين وأصبح هناك ثقة كبيرة فيه وبينه وبين اللاعبين، هناك مدرب يبحث عن حجج ويضعك تحت ضغط، لكن هذا الرجل يعمل تحت أي ظروف".

وأكمل "قبل مواجهة الترجي في قطر والسوبر في الإمارات ضد الأهلي، حققت بطولتين في وقت قصير وأمام خصوم صعبة، ثم واجهنا الترجي في تونس وتخطينا تلك المواجهة الصعبة وأمام الحشد الجماهيري الكبير، بكل تأكيد وصل بلاعبيه لمرحلة الثقة التي يمكنه تحقيق البطولات من خلالها".

كارتيرون قاد الزمالك للفوز بلقبي السوبر المصري على حساب الأهلي والإفريقي على حساب الترجي التونسي، كما قاده للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث أنور عن قناة الزمالك قائلا: "طالما لديك قناة، فانت يمكنك أن تتحدث بشكل صحيح حول كل شيء، إن ظهرت إشاعة فلديك مجال وقناة لنفيها".

وواصل "لم أطلب إن رأيت شيئا خطأ في نادي الزمالك ألا تتحدث عنه، لا تحدث، لكن حينما ترى إيجابيات تحدث عنها أيضا، أحيانا يتم نقل سلبيات غير موجودة من الأساس، ومن ثم تدفع الرأي العالم نحوها".

وتابع "لكن حينما يكون لديك قناة خاصة بالزمالك فأنت توضح من خلالها كل شيء، ربما تكون هناك أشياء لا تعجب الناس وغيرهم تعجبهم، لكنك تنقل الصورة الصحيحة".

وأتم "القناة حلت الكثير من المشاكل، مثلا المباريات القديمة للزمالك، هناك كثيرين لم يعرفوهم، لكن الآن يرونهم".

الزمالك يواجه نظيره المصري على ستاد الجيش ببرج العرب يوم 6 أغسطس المقبل في الدوري المصري.

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