وكيله: رغبة تراوري بعد بيراميدز اللعب لـ الأهلي.. والكونفدرالية قد تجعله يرحل

الأحد، 26 يوليه 2020 - 00:47

كتب : FilGoal

إيريك تراوري - بيراميدز

كشف عبد الحميد عادل وكيل اللاعب إيريك تراوري لاعب بيراميدز، احتمالية رحيل اللاعب في حالة التتويج بلقب كأس الكونفدرالية.

وقال وكيل تراوري: "تركيز تراوري الأول والأخير الآن هو حصد لقب الكونفدرالية مع بيراميدز، بعد ذلك سيبدأ الحديث عن وجهة اللاعب المقبلة".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة النهار "تراوري مرتبط بعقد مع بيراميدز، وخطوة التتويج بالكونفدرالية قد تساعده لكي يُكرمه النادي ويجعله يرحل في حالة تلقي عرضا جادا من الأهلي أو من خارج مصر".

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وتابع "تراوري لاعب محترف واللعب لـ الأهلي أو الزمالك شرف لأي أحد، لكن رغبة تراوري في مصر بعد بيراميدز هو اللعب لـ الأهلي".

ونفى وكيل اللاعب حديث تراوري مع إدارة بيراميدز بخصوص مستقبله، مشيرا إلى "كل تركيزه الحالي على بطولة الكونفدرالية وكذلك إنهاء الدوري في المركز الثاني".

تراوري صاحب الـ 24 عاما انضم لـ بيراميدز في 2019 قادما من مصر للمقاصة.

ولعب تراوري 22 مباراة هذا الموسم بقميص بيراميدز، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 6.

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