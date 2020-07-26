خالد جلال: لا أعلم كيف سيواجهنا الإنتاج الحربي

قال خالد جلال مدرب نادي مصر إنه لا يعلم كيف سيواجهه الإنتاج الحربي في أغسطس المقبل ولديه 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعند سؤاله عن مباراة الإنتاج الحربي، رد خالد جلال مدرب نادي مصر عبر قناة أون تايم سبورتس قائلا: "وصلنا جدول الدوري بمواجهة الإنتاج ولا أعلم كيف سيلعب الإنتاج".

وأضاف "أشعر بأسف كبير لضحكي لا أضحك على المصابين، أتمنى لهم الشفاء، لكنني أقصد إن ظروفهم صعبة".

وواصل "هناك صعوبة ليس بالنسبة لي، لا أعلم ما الذي سيحدث".

وأكمل "لا يمكنني طلب التأجيل، قد يقومون بإجراء مسحة بعد ذلك، الكلام سابق لأوانه، نحن نستعد لما هو قادم".

وكان الإنتاج قد أعلن إصابة 18 من فريقه بفيروس كورونا، قبل أن يعلن خالد مهدي مدير الكرة بالنادي تحول 5 حالات من إيجابية إلى سلبية مساء السبت.

ويواجه نادي مصر نظيره الإنتاج الحربي في استئناف الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.

وتحدث أمير عزمي مجاهد المدرب العام لنادي مصر قائلا: "الفرق تحاول عمل الإجراءات الاحترازية، إمكانيات الفرق لا تسمح بعزل كافة اللاعبين في معسكرات".

وواصل "هناك فرق تضع لاعبين وثلاثة في غرفة واحدة، صحة اللاعبين أهم، كنت أواجه الإسماعيلي يوم أمس وعلمت بعد ذلك أن لديه إصابات، رغما عني سأخاف".

وتابع "اللاعبون ليس لديهم ما يكفي أيضا من الوعي لتطبيق الإجراءات، وفقط فور ظهور حالة إيجابية يبدأ الجميع في الالتزام، حينما تكون كافة النتائج السلبية يتراخى الجميع عن تطبيق أي شيء".

وأتم "أنا مع عودة النشاط لكن يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية بالكامل".

الإسماعيلي خسر بهدف أمام نادي مصر وديا ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي في مصر.

اقرأ أيضا:

فاروق جعفر يفسر تصريحاته

النني يسجل في وداعية الموسم

إنتر يخطف الوصافة من أتالانتا

الزمالك يواجه وادي دجلة على 4 أشواط

إنتر يرد على أنباء التعاقد مع ميسي