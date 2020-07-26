طبيب الزمالك ردا على فرج عامر: لا يجوز المزاح بخصوص فيروس كورونا.. تسببت في قلق كبير

الأحد، 26 يوليه 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - مباراة ودية

رد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك على تصريحات فرج عامر رئيس سموحة بأنه من تسبب في إصابات فيروس كورونا لديه في ناديه، قائلا إنه لا يجوز حتى المزاح في هذا الأمر، لأنه سبب قلقا كبيرا.

وصرح أسامة عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "سمعت التصريح، شاهدت الأمر على شكل مزحة، أتمنى الشفاء للجميع هذا الأمر لا مزاح به".

وأضاف "استغربت أن يذهب الأمر لهذا الطريق".

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وواصل "كافة عيناتنا سلبية".

وأكمل "لا يجدي نفعا أن أترك الإصابة وأتحدث بهذا الشكل، تسببت هذه التصريحات في قلق كبير للغاية، سواء لعائلتي أو زملائي أو المكان الذي أعمل به".

وتابع "أتمنى الهدوء، من سبب الإصابة وتحديد اسم؟ نحن موجودين في المباراة لا يمكن أن يكون هناك أي مجال للمزاح في هذا الشأن".

وأردف "حتى وإن سلمت على كوفي وأنا لم أفعل، فأنا أعرف جيدا كيف أتعامل مع الأمر".

وأتم "لا يجوز المزاح في الإصابات أو الحديث بهذا الشكل عن العدوى".

رئيس نادي سموحة أعلن في وقت سابق إصابة طبيب الزمالك بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان فرج عامر قد أعلن في وقت سابق إصابة لاعبين من سموحة بفيروس كورونا المستجد.

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