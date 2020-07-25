رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: سنشدد على ضرورة تطبيق إجراءات التباعد وتقليل الأحضان عقب الأهداف

قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية العليا في الأهلي إنه سيجتمع بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وسيشدد على ضرورة تطبيق إجراءات التباعد وتقليل الأحضان عقب تسجيل الأهداف.

وصرح شوقي عبر شاشة "أون تايم سبورتس" قائلا: "في زيارة مع محمود الخطيب رئيس النادي تحدثنا عن الأمر".

وواصل "لابد من التشديد على أن الاختلاط الزائد والتقارب والأحضان بعد الأهداف أمر غير محبب وغير مرغوب، سنتحدث مع اللاعبين ومدير الكرة لتقليل الأمر والتشديد عليه".

وأكمل "طالما تم رصد الأمر، لابد من الاستدراك بداية من صباح الأحد".

وأتم "سأتحدث مع سيد عبد الحفيظ لترتيب الأمور".

الأهلي واجه سموحة وديا يوم الجمعة في أولى تجاربه استعدادا لاستئناف الموسم، وفاز بنتيجة 4-0.

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