أبو جريشة: الإسماعيلي أكثر من عانى تحكيميا.. فاروق جعفر لا يدري خطورة ما يقول

رد علي أبو جريشة أسطورة الإسماعيلي، على تصريحات فاروق جعفر بشأن "محاباة التحكيم للأندية المصرية".

وخرج فاروق جعفر بتصريحات نارية في الساعات الأولى من يوم السبت، ليتحدث عن مساعدة التحكيم للفرق المصرية في إفريقيا، إلى جانب "مجاملة" منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 1990.

وقال أبو جريشة: "عندما فزنا بدوري أبطال إفريقيا كنا أقوى فريق في مصر وفزنا بكل المباريات".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "هو لا يدري خطورة ما يقوله، كل الحكام مرتشين؟ لو حكم شريف كتب فيك تقريرا ستُشطَب فورا".

وتابع:"غير مقبول بالمرة كرياضي أن تضع نفسك في موضع شُبهة".

وأكمل: "فاروق دائما ما يقول كلاما متزنا، لكنه على غير العادة كان غير موفق في حديثه، ليس عن الإسماعيلي فقط أو علي أبو جريشة، وإنما عن منتخب مصر وكل الأندية المصرية".

وواصل: "غير معقول أن كل الأندية المصرية حصدت بطولاتها بالحكام".

وعن وضع الإسماعيلي الحالي، أوضح: "مع احترامي لـ بيراميدز، الإسماعيلي هو الضلع الثالث مهما اهتزت النتائج".

وعند سؤاله عن إمكانية انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي، أجاب: "لن أوافق أبدا على رحيل لاعب مهم عن الإسماعيلي إلى أي نادٍ، يجب أن يلعب عدة سنوات في الفريق ويقدّم له قبل أن يرحل كما فعل أحمد فتحي وحسني عبد ربه وعبد الله السعيد".

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