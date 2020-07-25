مدرب أتالانتا: أتمنى ألا تكون إصابة مبابي كبيرة.. لا نرغب في الفوز بمصائب الآخرين

السبت، 25 يوليه 2020 - 00:36

كتب : FilGoal

مبابي - باريس سان جيرمان

رغم أنه يستعد لمواجهة كتيبة باريس سان جيرمان الفرنسي، ألا أنه لا يتمنى أبدا أن تكون إصابة كيليان مبابي كبيرة. هنا نتحدث عن جيان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي.

أتالانتا يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في الـ 12 من شهر أغسطس المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مبابي خرج مصابا وباكيا في انتصار فريقه سان جيرمان بلقب كأس فرنسا، ليثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بلقاء أتالانتا.

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وقال مدرب أتالانتا: "إصابة مبابي؟ أسف، لم أعرف ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب التعادل مع ميلان "أتمنى ألا تكون إصابة مبابي كبيرة".

وتابع "مبابي شخص رائع ونحن لا نرغب في تحقيق الفوز بسبب مصائب الآخرين".

وأكمل حديثه قائلا: " الفوز في وجود مثل هؤلاء اللاعبين يكون له معنى أكبر".

ماذا حدث

الدقيقة 27 عرفت تدخلا عنيفا من لويك بيرين قائد سانت إيتيان في حق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

لتشتعل على الفور مشاجرة كبيرة بين طرفي الفريقين نال على إثرها ثلاثي باريس سان جيرمان: ميتشل باكر، وكيلور نافاس، ولياندرو باريديس بطاقات صفراء، كما تحصل ثنائي سانت إيتيان: جيسي مولان، ورومان حموما على إنذارين.

أما بيرين مرتكب المخالفة وسبب الأزمة الرئيسي، فتحصل بدوره على بطاقة صفراء، قبل أن يرجع الحكم لتقنية الفيديو ويكتشف قوة التدخُل، ليغير قراره ويلغي البطاقة الصفراء، ويشهر الحمراء بدلا منها في وجه قائد سانت إيتيان.

مبابي خرج مصابا وباكيا وعوضه الإسباني بابلو سارابيا.

والبكاء كان من نصيب بيرين أيضا الذي خاض آخر مباراة في مسيرته الكروية بعد 17 سنة بقميص سانت إيتيان، لتكون نهايته على طريقة مواطنه زين الدين زيدان، ويودع ملاعب كرة القدم ببطاقة حمراء.

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