مدرب سانت إيتيان: إصابة مبابي؟ كان تدخلا نظيفا

يعتقد كلود بوييل المدير الفني لـ سانت إيتيان، أن التدخل الذي تسبب في إصابة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، كان "نظيفا".

باريس سان جيرمان توج بكأس فرنسا على حساب سانت إيتيان بالفوز عليه بهدف دون رد، مباراة شهدت خروج مبابي مصابا في الشوط الأول بعد تدخل عنيف من لويك بيرين قائد سانت إيتيان.

وصرّح بوييل بعد اللقاء: "كان تدخلا نظيفا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "رغم ذلك، أنا متأسف لإصابة مبابي، أتمنى ألا تكون خطيرة".

وواصل: "نية بيرين كانت لعب الكرة".

وتحوّل للإشادة بفريقه: "أود أن أهنئ لاعبي فريقي، أنا فخور بالمباراة التي قدموها".

وتابع: "هددنا مرمى باريس سان جيرمان حتى حدثت حالة الطرد".

وأتم: "الشوط الثاني كان مباراة أخرى، لكننا نجحنا كذلك في خلق فرص خطيرة".















































ماذا حدث

الدقيقة 27 عرفت تدخلا عنيفا من لويك بيرين قائد سانت إيتيان في حق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

لتشتعل على الفور مشاجرة كبيرة بين طرفي الفريقين نال على إثرها ثلاثي باريس سان جيرمان: ميتشل باكر، وكيلور نافاس، ولياندرو باريديس بطاقات صفراء، كما تحصل ثنائي سانت إيتيان: جيسي مولان، ورومان حموما على إنذارين.

أما بيرين مرتكب المخالفة وسبب الأزمة الرئيسي، فتحصل بدوره على بطاقة صفراء، قبل أن يرجع الحكم لتقنية الفيديو ويكتشف قوة التدخُل، ليغير قراره ويلغي البطاقة الصفراء، ويشهر الحمراء بدلا منها في وجه قائد سانت إيتيان.

مبابي خرج مصابا وباكيا وعوضه الإسباني بابلو سارابيا.

والبكاء كان من نصيب بيرين أيضا الذي خاض آخر مباراة في مسيرته الكروية بعد 17 سنة بقميص سانت إيتيان، لتكون نهايته على طريقة مواطنه زين الدين زيدان، ويودع ملاعب كرة القدم ببطاقة حمراء.

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