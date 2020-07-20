جارديان: البناء للموسم الجديد بدأ مبكرا.. سيتي على وشك التعاقد مع ناثان أكي

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 20:43

كتب : FilGoal

ناثان أكي

بدأ مانشستر سيتي فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد مبكرا لتنفيذ طلبات جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية أن مانشستر سيتي اقترب للغاية من التعاقد مع ناثان أكي مدافع بورنموث ومنتخب هولندا.

وسيكلف ناثان أكي خزينة مانشستر سيتي 35 مليون جنيه إسترليني وفقا لما ذكرته الصحيفة.

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وارتبط أكي البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو العودة إلى تشيلسي خلال فترات الانتقالات الماضية لما يقدمه من مستوى جيد مع بورنموث.

وينتهي تعاقد أكي مع بورنموث في عام 2022.

ويسعى جوارديولا لتدعيم خط دفاع فريقه بسبب تراجع مستوى نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز وتكرار إصابة إيمريك لابورت.

وبمجرد تعاقد مانشستر سيتي مع أكي سيقترب جون ستونز من الرحيل بعدما خرج تماما من حسابات جوارديولا.

ولا يزال جوارديولا يبحث دعم دفاع فريقه بالمزيد من اللاعبين وأبرزهم خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي ومنتخب السنغال.

وأيضا دافيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونيخ ومنتخب النمسا.

ومن المتوقع رحيل العديد من اللاعبين عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري وعلى رأسهم جون ستونز بالإضافة إلى أوتاميندي ودافيد سيلفا وفيرناندينيو وسيرجيو أجويرو.

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