أرتيتا: ما فعله شاكا مثال لـ أوزيل وجيندوزي.. يمكنهما العودة بشروط

لم يغلق ميكيل آرتيتا المدير الفني لأرسنال الباب أمام مسعود أوزيل وماتيو جيندوزي للعودة مجددا للمشاركة في مباريات الفريق بل حدد شروط من أجل حدوث ذلك.

وأعطى أرتيتا مثالا لما حدث مع جرانيت شاكا لاعب الفريق بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن النادي بعدما ألقى بشارة قيادة الفريق بعد إطلاق الجمهور صافرات الاستهجان عليه قبل أن يستعيد مكانه مجددا.

وقال أرتيتيا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين وقال: "التحدي مع شاكا كان إقناعه بأنه مازال هناك مكانا له معنا، لقد آمنت به وأن كل شيء في تلك الصناعة يمكن أن يتحول سريعا".

وواصل "لقد تعين عليه إرسال الرسالة الصحيحة وأن يؤمن بقدرته على العودة، وطالما حدث ذلك فنحن دعمناه".

وأضاف "أنا مسرور حقا لسماعي أن الجمهور بدأ يُعجب به مجددا ويقدرون ما قام به، وما حدث أصبح في الماضي وهناك الكثير من الإيجابيات يمكن أن نأخذها من المواقف الصعبة وأن نتعلم منها".

وشدد "شاكا مثال جيد لأي لاعب يمر بلحظات صعبة ويؤكد أنه لو لديك الرغبة فهناك دائما طريق للعودة".

وبسؤاله عن أوزيل وجيندوزي بالتحديد قال: "ما ينطبق على شاكا ينطبق على أي لاعب أو عضو من الجهاز الفني، إن أردت إظها ذلك فإنك لا تفعل ذلك لنفسك فقط بل لزملائك وللنادي والكل سيرحب بك حينها".

وأردف المدرب الإسباني "الأمر ليس متعلقا بي فقط لإعطاء الضوء الأخضر بل الكل يجب أن يدعمك وأن تشعر بذلك الدعم لأنه إن لم يكن الأمر كذلك فهو وضع غير مريح".

ولم يشارك أوزيل في المباريات منذ شهر مارس الماضي فيما يغيب جيندوزي عن المشاركة منذ لقاء برايتون الذي خسره أرسنال بهدفين لهدف قبل شهر.

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