السفارة المصرية في المغرب لـ في الجول: كل شيء بدأ في التحسن.. جاهزون لاستقبال الفرق المصرية

قال السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم إن السفارة على أتم الاستعداد لاستقبال بعثات الفرق المصرية وتطبيق الإجراءات الاحترازية حال قدومهم لخوض المباريات الإفريقية.

وتحدث السفير المصري لـFilGoal.com قائلا: "فيما يخص تفشي فيروس كورونا فالأجواء في المغرب تتحسن لكن مازالت الطيران مغلق".

وواصل "جاهزون لتأمين وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة باستقبال الفرق المصرية الثلاثة التي ستلعب في المغرب حال صدور القرار بشكل رسمي من الاتحاد الإفريقي".

وأكمل السفير المصري في المغرب حديثه "السلطات المغربية ستتعاون معنا وتسهل كل شيء عندما يحين الوقت وستسير كل الأمور على أفضل وجه".

ويلعب الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يواجه بيراميدز هوريا كوناكري الغيني في نصف النهائي على أن يلاقي الفائز منهما المنتصر من لقاء نهضة بركان وحسنية أغادير.

وكشف FilGoal.com التواريخ المقترحة للمباريات المتبقية من البطولتين بعدما اقترب الاتحاد الإفريقي من إقامة مباريات دوري الأبطال من مواجهتين ذهاب وإياب والكونفدرالية من لقاء وحيد.

الكونفدرالية:

يوم الثلاثاء 22 سبتمبر يقام نصف النهائي في مدينتي الدار البيضاء والرباط.

ويلعب يوم الثلاثاء فريق بيراميدز المصري أمام حورويا الغيني، بينما المباراة الأخرى بين نهضة بركان وحسنية أغادير.

يوم الأحد 27 سبتمبر تقام المباراة النهائية في المغرب بين الفريقين المتأهلين من نصف النهائي.

دوري أبطال إفريقيا

ذهاب نصف النهائي:

يقام ذهاب نصف النهائي في دولة المغرب يومي السبت 25 والأحد 26 من شهر سبتمبر المقبل.

يحل الأهلي ضيفا على فريق الوداد بينما، يحل الزمالك ضيفا على الرجاء، ولم يتحدد أي مباراة تقام أولا.

إياب نصف النهائي:

تم اقتراح إقامة إياب نصف النهائي المقرر له في مصر أحد أيام الجمعة أو السبت أو الأحد 2 أو 3 أو 4 من شهر أكتوبر.

وقتها يستضيف الأهلي فريق الوداد، بينما يستضيف الزمالك فريق الرجاء.

النهائي: يقام أحد يومي 10 أو 11 من شهر أكتوبر.

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