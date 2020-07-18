تقرير: إطلاق اسم بييلسا على شارع في ليدز بعد إعادته الفريق للدوري الممتاز

السبت، 18 يوليه 2020 - 16:10

كتب : FilGoal

بييلسا

قال فيل هاي صحفي ذا أثلتيك إن شارعا في مدينة ليدز الإنجليزية سيسمى باسم مارسيلو بييلسا مدرب فريق ليدز يونايتد بعدما أعاد النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاما.

وأوضح هاي أن الشارع سيكون في منطقة ترينيتي في قلب مدينة ليدز وسيكون اسمه "طريق مارسيلو بييلسا".

وصعد ليدز يوم الجمعة رسميا إلى الدوري الممتاز وبعد خسارة برينتفورد أمام ستوك سيتي يوم السبت توج الفريق رسميا بلقب دوري الدرجة الثانية.

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وتشير تقارير إلى حصول النادي على 200 مليون جنيه إسترليني بعد إنجازه.

الأرجنتيني بييلسا، أو كما يطلقون عليه Loco، أي المجنون باللغة الإسبانية، تولى تدريب ليدز الموسم قبل الماضي.

ليدز قبل بييلسا كان في مرحلة سيئة للغاية. الفريق الإنجليزي العريق هبط من الدوري الممتاز موسم 2003-04، والحال لم يتوقف هنا بل حدث الأمر الأصعب على مشجعي الفريق بعدما هبط الفريق للدرجة الأدنى عام 2007، قبل أن يعود عام 2010.

منذ موسم 2014-15 وحتى قبل التعاقد مع بييلسا، أفضل مركز أنهى فيه ليدز الدوري كان المركز السابع، ولم يقترب من الصعود بشكل مباشر في أي مناسبة.

جاء "المجنون" بييلسا لتبدأ الانتفاضة. الموسم الماضي أنهى الدوري في المركز الثالث ووصل للمرحلة الفاصلة قبل أن يترك بطاقة التأهل لدربي كونتي تحت قيادة فرانك لامبارد وقتها.

ليدز لم يُفقد إيمانه بـ بييلسا، ليحصد ثمار تلك الثقة ويتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 16 عاما.

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