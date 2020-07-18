مارادونا يقاضي شركة نتفلكس

أوضح ماتياس مورلا محامي دييجو مارادونا أسطورة نابولي والأرجنتين أن الأخير سيقاضي شركة الإنتاج الأمريكية نتفلكس (Netflix) بسبب عدم طلبها موافقته على إنتاج فيلم يد الرب أو "Hand of God".

وتستعد الشركة لإصدار الفيلم العام الجاري والذي أخرجه باولو سورنتينو الإيطالي الذي فاز من قبل بجائزة أوسكار.

وصرح مورلا أن مارادونا (59 عاما) يستعد لمقاضاة الشركة في إيطاليا.

وقال مورلا عبر تويتر:"مارادونا لم يسمح باستخدام صورته في الفيلم. بالتعاون مع زملائنا في إيطاليا نُعد الآن الاستراتيجية القانونية لتقديم شكوى بسبب الاستخدام غير المناسب لعلامة تجارية مسجلة".

وسبق لمارادونا مقاضاة شركة ألعاب الفيديو اليابانية كونامي (Konami) بعدما استخدمت اسمه في لعبتها PES 2017 دون موافقته.

وقالت تقارير إن الطرفين توصلا لاتفاق في ماير الماضي ودفعت كونامي مبلغا ليتم استخدامه لبناء ملاعب للأطفال في الأرجنتين.

وكان مارادونا أبدى غضبه من فيلم "دييجو مارادونا: متمرد، غشاش، بطل، رب" والذي أخرجه البريطاني أسيف كاباديا، طالبا من جمهوره ألا يشاهد الفيلم بعدما وصفه بـ"الغشاش".

وتعود جملة "يد الرب" إلى تصريح مارادونا الشهير بعد هدفه ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، حين دافع عن تسجيله لهدف بيده قائلا إن يد الرب هي التي دفعت الكرة إلى شباك الحارس بيتر شيلتون.

ويعتبر مارادونا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ إن لم يكن الأفضل.

قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم لآخر مرة في 1986، واعتلى عرش إيطاليا مع نابولي بالفوز بالدوري في 1987 و1990.

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