تقرير: يوفنتوس يبدأ مفاوضات ضم لاكازيت من أرسنال

بدأ نادي يوفنتوس مباحثات ضم أليكساندر لاكازيت المهاجم الفرنسي لفريق أرسنال.

وحسب صحيفة "Le10Sport" الفرنسية، فإن يوفنتوس بدأ التفاوض بالفعل مع ممثلي لاكازيت، لبحث إمكانية انتقال اللاعب ليوفنتوس في الصيف المقبل.

وحسب التقرير، فإن مسؤولي يوفنتوس متفائلون بإمكانية إقناع لاكازيت بمغامرة جديدة برغم المنافسية مع أتليتكو مدريد الذي يرغب أيضا في ضم اللاعب.

صاحب الـ29 عاما سجل ثلاثة أهداف في آخر 4 مباريات مع أرسنال، وإجمالا سجل 12 هدفا في 35 مباراة خاضها هذا الموسم، وصنع 6 آخرين.

يوفنتوس يريد ضم لاكازيت كتعويض لجونزالو إيجواين المهاجم الأرجنتيني الذي اقترب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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