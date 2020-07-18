مؤتمر سيتيين: كلام ميسي؟ مررنا بأوقات جيدة.. إدارة فريق مثل برشلونة مختلفة عن البقية

السبت، 18 يوليه 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

سيتيين

يرى كيكي سيتيين مدرب برشلونة أن ليونيل ميسي أسطورة الفريق كان محقا حين أشار إلى خلل في النادي، لكن المدير الفني صرح بأن الفريق "مر بأوقات جيدة" منذ تولى قيادته في يناير الماضي.

وهو عكس ما صرح به ميسي حين قال:"كل شيء سيئ منذ يناير" وذلك بعد خسارة الفريق أمام أوساسونا يوم الخميس وفقدانه لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه ديبورتيفو آلافيس يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري.

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وفي مؤتمر صحفي صرح سيتيين حين سئل عن تصريحات ميسي "هناك أشياء نتفق فيها وأخرى لا، لكن هذا طبيعي. إنه محق تماما حين قال لو لعبنا سيئا مثلما حدث في بعض المباريات سنخسر، لكننا مررنا بأوقات جيدة. كلنا يعرف أن علينا التطور. لو استطعنا اللعب مثلما فعلنا ضد فياريال، حين جرى كل شيء بشكل رائع، قد نفوز بدوري أبطال أوروبا. لو قدمنا أفضل أداء، نستطيع التتويج".

وأضاف "كلنا يعرف أن العقل هو محرك الجسم. أعتقد أن الحدة مرتبطة بالعقل والآن نحن لا نلعب بحدة بشكل كاف".

وشدد سيتيين أنه لم يفكر في ترك منصبه بالقول:"لم أشعر أبدا برغبتي في الرحيل".

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى وجود مشكلات في غرفة ملابس برشلونة، الأمر الذي رد عليه سيتيين بالقول:"هناك مواقف جديدة بالنسبة لي، غرفة الملابس هذه، هذا الفريق، اعتاد الفوز بكل شيء في آخر 15 عاما وإدارته مختلفة. كانت هناك مواقف يصعب حلها، لكني أراها طبيعية في غرفة ملابس كهذه".

وأخيرا تحدث سيتيين عن اجتماع بجوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي يوم الجمعة بالقول:"طبيعي أن نجري مثل هذه الاجتماعات. الأمر الذي يقلقنا جميعا هو حاجتنا للتطور ونبحث عن حلول لذلك. الاجتماع كان للاستعداد للمستقبل. ندرك أننا مقبلون على تحد قوي".

وخلت قائمة الفريق التي تواجه آلافيس من جيرار بيكيه وإيفان راكيتيتش وجونيور فيربو الموقوفين، وغاب عنها أيضا أنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي وأرتور ميلو، وضمت 16 لاعبا فقط.

وبات دوري أبطال أوروبا الملاذ الأخير لبرشلونة للتتويج ببطولة في الموسم الحالي.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي في أغسطس المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج برشلونة إلى تعادل سلبي في ميدانه ليعبر إلى الدور ربع النهائي بعدما تعادل ذهابا في إيطاليا بهدف لمثله أمام نابولي.

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