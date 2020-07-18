ماركا: ليفربول يستعد لمزاحمة مانشستر سيتي على مدافع إشبيلية

السبت، 18 يوليه 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

دييجو كارلوس مدافع إشبيلية

يستعد ليفربول لمزاحمة مانشستر سيتي من أجل ضم دييجو كارلوس مدافع إشبيلية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ليفربول سينضم خلال الفترة المقبلة لركب الراغبين لضم المدافع البرازيلي دييجو كارلوس، وعلى رأسهم مانشستر سيتي.

دييجو كارلوس يملك شرطا جزائيا في تعاقده مع إشبيلية، قيمته 68 مليون استرليني.

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ماركا تقول بأن الفريق الأندلسي رغم ذلك، سيكون مستعدا لبيع مدافعه بمبلغ أقل لاستغلال عائد الصفقة في شراء لاعبين آخرين.

دييجو كارلوس انضم لإشبيلبة صيف 2019 قادما من فريق نانت الفرنسي.

صاحب الـ27 عاما شارك في 40 مباراة هذا الموسم مع إشبيلية بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين.

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