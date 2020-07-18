العشري: أراهن على الناشئين في فترة إيقاف القيد.. ومباراة الزمالك لا تقلقني

يراهن طارق العشري المدير الفني للنادي المصري على ناشئي النادي في الاعتماد عليهم ضمن قوام الفريق خلال الفترة المقبلة، وفي ظل إيقاف القيد للنادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال العشري في تصريحات لقناة MBC Masr: "الأمور مستقرة حاليا، خاصة بعد الجلوس مع اللجنة الخماسية واتضحت ملامح الفترة المقبلة".

وأضاف "كثفنا التدريبات صباحا ومساء للاعبين من أجل استعداد أقوى لعودة الدوري".

وواصل "البداية ستكون صعبة أمام نادي الزمالك، لكنني أراهن على اللاعبين لتحقيق أهداف النادي للظهور بشكل جيد وإرضاء الجماهير، والمشاركة الإفريقية للموسم المقبل أيضا".

العشري أكمل "المباريات الكبيرة لها اعتبارات خاصة ونادي الزمالك في الفترة الأخيرة يظهر بشكل مميز وحصل على بطولتين قبل التوقف وفي حالة فنية رائعة".

واستمر "الزمالك يستعد بشكل جيد حسب متابعتي لهم من خلال الإعلام. هذه المباريات لا نقلق منها لأن اللاعبين يكونوا متحفزين بالفعل لها خاصة حين تكون بين فريقين كبيرين لهما تاريخهما في الدوري المصري".

مدرب المصري أتبع "مشفق على إدارة النادي المصري لأن الأعباء كبيرة في الفترة المقبلة. لا بد أن نستعد جيدا لتحقيق طموحات بورسعيد لأنني أعلم بأن حالة بورسعيد المزاجية تتحدد حسب نتائج المصري".

وأتم "لا عروض رسمية وصلتني بخصوص أي لاعب، وفي كل الأحوال لن نفرط في أي لاعب حتى لو وصلتنا عروضا رسمية. نسقت مع ميمي عبد الرازق مدير قطاع الناشئين لتصعيد أفضل اللاعبين واستغلال إيقاف القيد. لن نقصر في حق أي لاعب يستحق اللعب مع الفريق الأول وأؤمن بامتلاكنا لكنز في القطاع".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

وتستأنف المسابقة يوم 6 أغسطس المقبل بالمؤجلات، ومن ضمنها مباراة المصري والزمالك.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

ويحتل النادي المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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