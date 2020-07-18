ريفالدو: أعتقد سيتيين سيرحل لو فقد برشلونة لقب الأبطال.. ويجب البحث عن بديل ميسي

السبت، 18 يوليه 2020 - 12:18

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

يرى ريفالدو نجم برشلونة والبرازيل السابق أن دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الأخيرة لكيكي سيتيين مدرب الأول بعدما خسر الفريق لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

وقال ريفالدو في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية:"هناك خطر كبير وهو أن يسقط الفريق أمام نابولي. كلاعب سابق في برشلونة وكمشجع للنادي، أنا قلق حيال المباراة وأعتقد أن معظم الكاتالونيين مثلي. المشكلة الأكبر الآن هي إمكانية تغيير المدرب قبل دوري الأبطال، صراحة، أظن أن الأمر بمثابة صداع في رأس (رئيس النادي خوسيب ماريا) بارتوميو".

وواصل لاعب ميلان السابق "لا أريد أن أكون مكان بارتوميو. لو لم يفز سيتيين بدوري الأبطال، لا أراه مستمرا مع الفريق في الموسم المقبل. الفوز بالبطولة هو فقط ما سيعيد ثقة الجمهور في المدرب".

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وبسؤاله عن البديل حال رحل سيتيين عن كامب نو، رد ريفالدو "شابي هيرنانديز. سيكون البديل الأمثل لأنه يعرف النادي جيدا. بعدما رفض الأمر في يناير أراه يوافق الآن. القرار يعود له".

وبالانتقال إلى قائمة اللاعبين قال ريفالدو:"الثنائي (ليونيل ميسي ولويس سواريز) يستطيع الاستمرار في مستوى جيد لوقت معين، وهذا يمنح الإدارة الوقت لإيجاد البديل. أعتقد أن الأفضل حاليا هو التفكير في البدائل والتعاقد مع لاعب جديد لو كان ذلك ممكنا، ويبدو أن الأمر كذلك بالنظر إلى لاوتارو (مارتينيز لاعب إنتر ميلان)".

وبات مستقبل سيتيين مع الفريق الكاتالوني غامضا بعد خسارة الدوري واعترف المدرب أنه قد يرحل عن النادي.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي في أغسطس المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج برشلونة إلى تعادل سلبي في ميدانه ليعبر إلى الدور ربع النهائي بعدما تعادل ذهابا في إيطاليا بهدف لمثله أمام نابولي.

ودوري الأبطال هو الفرصة الأخيرة لبرشلونة للظفر بلقب في الموسم الحالي.

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