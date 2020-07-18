منافس الزمالك والإسماعيلي – تقرير مغربي: جماهير الرجاء غاضبة بسبب الصفقات الجديدة

السبت، 18 يوليه 2020 - 12:03

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

أبدت جماهير الرجاء البيضاوي اعتراضها على صفقات الفريق الجديدة للموسم المقبل.

ونقلا عن موقع Le360 المغربي، فإن جماهير الرجاء أبدت غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات جواد الزيات رئيس النادي.

جواد الزيات قال في تصريحات لبرنامج "Tribune VIP" الذي يذاع عبر الموقع الرسمي بأن النادي اتفق بالفعل على صفقتين جديدتين قبل بداية موسم الانتقالات الصيفي، وأنهما سيكونان الصفقتين الوحيدتين للفريق.

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جماهير الرجاء حسب Le360 قابلت التصريحات بهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الزيات بعدم الاختباء وراء الأعذار، وتحمل مسؤولياته في تعزيز وتقوية صفوف الفريق بلاعبين جدد، من أجل البقاء ضمن الأندية التي تنافس سنويا على الظفر بالألقاب.

من جهة أخرى، نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء، فيديو للترحيب باللاعبين محمود بنحليب ومحمد الدوبك أثناء انضمامهما لمعسكر الفريق على هامش المباراة الودية التي جمعت الفريق الأخضر بضيفه الجمعية السلاوية.

الرجاء سيكون منافس نادي الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، فيما يلاقي الإسماعيلي في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. الإسماعيلي فاز ذهابا بهدف في مصر، وفي انتظار لقاء الإياب في المغرب.

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