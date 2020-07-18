لامبارد: يونايتد استفاد من VAR.. نأمل أن يكون في صالحنا هذه المرة

يرى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن بعض القرارات الأخيرة لـVAR (حكم الفيديو المساعد) صبت في مصلحة مانشستر يونايتد، منافسه يوم الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال الإنجليزي في تصريحات صحفية:"قال الناس إن الفيديو سيكون في صالح الفرق الكبرى، بسبب الضغط أو تأثير الجمهور، لكن هذه الأيام انتهت. VAR جاء ليغير ذلك، لتطبيق القرار الصحيح".

ثم استدرك النجم السابق لتشيلسي "لكن هناك عامل إنساني في VAR، لا يزال موجودا، عليهم اتخاذ قرار ما في المباراة. الأمر المحير فيما يخص بعض القرارات الأخيرة، مثل ذلك الذي حدث يوم الخميس (في مباراة يونايتد وكريستال بالاس)، اللعبة كانت واضحة جدا جدا والقرار لم يكن صحيحا ولم تتم مراجعته وتغييره".

واستمر "بعض لقطات مثل هذه حدثت وهذا أمر غريب. بوجود VAR لابد أن يكون الجميع سواسية. بعض القرارات قد تكون ضدك أو لا، لكن يبدو أننا في مرحلة، بالحديث عن يونايتد، قرارات عديدة أفادت الأخير. سيكون رائعا لو عمل VAR في صالحنا هذه المرة".

وألغى VAR هدفا لبالاس في شباك يونايتد في مباراة الخميس التي حسمها الأخير بنتيجة 2-صفر، ولم يحتسب ركلة جزاء للأول بعد جذب فيكتور لينديلوف للاعب ويلفريد زاها في منطقة جزاء يونايتد.

وعلق رئيس بالاس على الأمر بالقول في تويتر:"هل VAR معطل؟".

ويلعب تشيلسي ضد يونايتد في ملعب ويمبلي والفائز من الناديين سيواجه أرسنال أو مانشستر سيتي في النهائي.

ويبحث لامبارد (42 عاما) عن لقبه الأول كمدرب.

ودرب لامبارد فريق ديربي كاونتي في الموسم الماضي ويقود تشيلسي منذ صيف 2019 ولعب مع الأخير 50 مباراة فاز في 27 منها وخسر 15.

وبات لامبارد قريبا من المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا في ظل احتلال تشيلسي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل آخر جولتين.

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