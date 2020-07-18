عاد لإنقاذ الفريق.. جورجي جيسوس يعود لـ بنفيكا رسميا

بعد 6 سنوات في الولاية الأولى الأكثر نجاحا لـ بنفيكا في الألفية الجديدة ثم رحلة من التنقلات بين مختلف القارات، عاد جورجي جيسوس إلى عملاق البرتغال رسميا.

أعلن نادي بنفيكا،عودة جورجي جيسوس لتدريب الفريق مجددا، خلفا لبرونو لاج المدرب السابق.

جورجي جيسوس انفصل عن فريق فلامينجو البرازيلي بالتراضي، وبعد سنة مع الفريق كانت مليئة بالنجاحات المبهرة. حقق معهم خمسة ألقاب، أهمها كوبا ليبيرتادوريس، بجانب الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.

صاحب الـ65 عاما تولى تدريب بنفيكا في الفترة من 2009 إلى 2015. حقق معهم ثلاثة ألقاب دوري، وكأس البرتغال مرة، وكأس رابطة الدوري البرتغالي خمس مرات، وكأس السوبر البرتغالي مرة، بجانب خسارة نهائي الدوري الأوروبي في سنتين متتاليتين.

وكانت الصدمة في 2015 بانتقال جيسوس إلى الغريم سبورتنج لشبونة بعد خلافات مع لويز فيليبي فييرا رئيس بنفيكا. إذ فاز بكأس البرتغال مرة واحدة هناك في ثلاث سنوات.

في 2018 ترك جيسوس البرتغال وتولى تدريب الهلال السعودي، وبعد أقل من موسم ترك الفريق رغم تحقيق نتائج رائعة، وتولى تدريب فلامينجو البرازيلي، حيث حقق نجاحات مبهرة هناك.

ووقع جيسوس على عقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة مع بنفيكا، وبراتب 8 مليون يورو سنويا.

بنفيكا خسر لقب الدوري هذا الموسم لصالح بورتو رسميا، لكن الفريق ما زال أمامه مباراتين أمام أفيش وسبورتنج لشبونة في الدوري، وما زال بانتظار مواجهة هامة أمام بورتو في نهائي كأس البرتغال يوم 1 أغسطس.

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