مورينيو: هناك أندية تخرق القواعد وتحصل بسهولة على لاعبين

أوضح جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن فريقه لا يستطيع دخول سوق الانتقالات بقوة مثل أندية أخرى يرى أنها تخرق القواعد لتحصل على لاعبين مميزين.

وبسؤال البرتغالي عن تأثر توتنام في سوق الانتقالات بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا قال:"بالنسبة لبعض الأندية الأمر سهل، تخرق القواعد، تنفق المال وتحصل على اللاعبين".

وواصل "بالنسبة لأندية أخرى، الأمر أصعب. تتبع القواعد ويصبح الأمر معقدا. علينا أن نكون واقعيين. أعلم أين هم أفضل اللاعبين في العالم، لو جلسنا وتناولنا قهوة أستطيع منحك قائمة بأفضل اللاعبين في العالم وفقا لكل مركز".

واستمر المدرب الأسبق لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد "أهم شيء أن تكون واقعيا، تحلل الفرص في سوق الانتقالات، الأندية الراغبة في البيع، اللاعبون الذين يقضون آخر سنوات في عقودهم. الأندية الراغبة في إبرام تعاقدات جيدة".

وأضاف "أعرف تماما ما نحتاج وما نتمناه وأعرف كيف أكون واقعيا. النادي أيضا يعرفني أكثر من الأول، أعتقد أن العمل معي سهل. عندما أكون محترما وواقعيا، أعتقد أننا بخير لأننا نفهم بعضنا البعض".

وباتت المشاركة في دوري أبطال أوروبا جاذبة للاعبي كرة القدم وتمنح الفرق ميزة إضافية في سوق الانتقالات.

لكن توتنام لن يشارك في الموسم المقبل من البطولة ويحاول التأهل للدوري الأوروبي.

ويحتل الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويواجه ليستر سيتي يوم الأحد في الجولة 37 من البطولة وفي الجولة الأخيرة يحل ضيفا على كريستال بالاس في 26 يوليو.

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