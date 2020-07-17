تقرير: جوردي كرويف قد يدرّب برشلونة مؤقتا في انتظار تشابي

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 20:35

كتب : FilGoal

جوردي كرويف

تستمر الفوضى داخل جدران برشلونة، إذ بات مستقبل المدرب كيكي سيتيين على المحك.

برشلونة خسر رسميًا الدوري الإسباني مساء الخميس، ليفرّط في اللقب الذي توج به موسمين متتاليين لغريمه ريال مدريد.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية صباح اليوم إلى أن الإدارة قررت عقد اجتماع عاجل مع سيتيين، حتى تستمع إلى حلوله لوضع الفريق الصعب قبل المواجهة المصيرية أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

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بالتزامن، أفاد موقع IUSPORT الإسباني أن جوردي كرويف مرشح لتدريب الفريق مؤقتا، في انتظار أن يكون تشابي هيرنانديز متوفرا لقيادة الفريق.

وذكر التقرير أن كرويف –مدرب منتخب الإكوادور- كان مقررا له أن يرتحل إلى الدولة اللاتينية من بلاده مساء الخميس، لكنه ألغى رحلته في اللحظة الأخيرة.

وأفاد موقع "إل أونيفرسو" الإكوادوري أن هذا التأجيل في السفر إلى الإكوادور للمرة الثانية من كرويف، أغضب مسؤولين في الاتحاد المحلي، إذ يتواجد المدرب الهولندي في بلاده منذ مارس الماضي.

جوردي كرويف (46 عاما) هو نجل يوان كرويف أسطورة برشلونة كلاعب ومدرب.

وبدأ جوردي –الذي يحمل اسما كتالونيًا- مسيرته في برشلونة تحت قيادة والده، قبل أن يلعب لاحقا لـ مانشستر يونايتد، وسيلتا فيجو، وألافيس، وإسبانيول.

ولا يمتلك كرويف سيرة تدريبية حافلة، إذ تولى تدريب تشونجكينج دانجداي ليفان الصيني من 2018 حتى 2019، ثم أشرف على منتخب الإكوادور بدءا من العام الجاري.

وحضر سيتيين لتدريب برشلونة في يناير الماضي خلفا لـ إرنستو فالفيردي، وعند سؤاله خلال المؤتمر الصحفي اللاحق للخسارة المفاجئة أمام أوساسونا عما إذا كان سيستمر في تدريب البلاوجرانا خلال مباراة نابولي، أجاب: "لا أعرف، لكن آمل ذلك".

وكان نادي السد القطري قد جدد تعاقده مع تشابي مؤخرا، قاطعا الطريق على برشلونة للاستعانة بخدماته التدريبية في الوقت الراهن.

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