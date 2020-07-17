تصريح شجاع من أجيري قبل مواجهة ريال مدريد الملحمية

يترقب خافيير أجيري المدير الفني لـ ليجانيس، مباراة ملحمية ومفصلية أمام ريال مدريد بطل الدوري الإسباني.

ليجانيس يستقبل ريال مدريد بممر شرفي على ملعب بوتاركي مساء الأحد، سعيا للفوز وتجنب الهبوط.

وصرّح أجيري: "ريال مدريد فريق عظيم، يمتلك الحمض النووي للفوز".

وأوضح: "لا يزال لديهم تحديات لم يحسموها، مثل منافسة بنزيمة على لقب الهداف، ولذا لن يكونوا متراخين".

وتابع: "سأتطلع لمواجهة النسخة الأفضل من ريال مدريد التي اعتدنا عليها".

وواصل: "كان موسما استثنائيا، لم نفقد الأمل أبدا، واستطعنا الوصول للجولة الأخيرة على قيد الحياة".

وأتم: "لا أستطيع التحدث عن مستقبلي الآن، سأركز فقط على مباراة الأحد".

ليجانيس يحتل المركز 18 برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن سيلتا فيجو صاحب المركز 17، وبينهما تنحصر بطاقة الهابط الأخير بعد تأكد سقوط إسبانيول ومايوركا.

ويحتاج ليجانيس إلى الفوز على ريال مدريد وانتظار تعثر سيلتا على أرض إسبانيول، حتى يضمن البقاء في الدوري الإسباني.

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