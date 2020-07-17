مدرب الأهلي لـ في الجول: الشباب جزء أساسي في حساباتنا سنستفيد منه

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 12:38

كتب : أحمد الخولي

شٌعيب صيكوك مدرب الأهلي المساعد

كشف شٌعيب صيكوك المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق لديه انطباعات إيجابية عن مجموعة اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للتدريبات خلال الفترة الماضية.

وأوضح صيكوك المدرب المغربي لـFilGoal.com "حرصت خلال الفترة التي سبقت توقف مسابقات الشباب بسبب فيروس كورونا على حضور تدريبات قطاع الناشئين ومبارياته، في إطار الاهتمام بالعناصر الشابة لاعدادها بصورة جيدة لتكون مستقبل للنادي".

وأضاف "الأهلي يملك مواهب مميزة للغاية، سواء على الصعيد الفني أو الجانب المتعلق بشخصية اللاعبين، ومع اكتساب مزيد من الخبرات سيكون لهم مستقبل كبير".

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المدرب المساعد واصل "العناصر الشابة تحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز الفني، في إطار خطة الفوز بالبطولات".

وأتم "أعتز بالعمل داخل النادي الأهلي، وأعتبرها خطوة هامة في مسيرتي بالتواجد في نادي القرن، وأتمنى أن يكون التوفيق حليف الفريق في التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

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