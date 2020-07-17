تقرير: ريال مدريد يريد أوديجارد بديلا لـ مودريتش في 2021

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 12:07

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

قال إدو بيتال صحفي إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية إن ريال مدريد ينوي الاعتماد على مارتن أوديجارد في وسط ملعبه بدلا من لوكا مودريتش مع بداية موسم 2021-2022.

وأوضح بيتال أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بطل الموسم الحالي من الدوري الإسباني، اتفق على الأمر مع ريال سوسييداد الذي يلعب له أوديجارد معارا من الفريق الملكي.

وكتب أن ريال مدريد كانت خطته أن يلعب النرويجي الصغير موسمين في سوسييداد قبل العودة إلى العاصمة الإسبانية ليحل محل الكرواتي المخضرم مودريتش.

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وسيبلغ الأخير 36 عاما في سبتمبر 2021.

وسجل أوديجارد (21 عاما) سبعة أهداف مع سوسييداد الذي يلعب له معارا حتى نهاية الموسم الحالي لكن يحق للنادي الباسكي تمديد الاستعارة لموسم آخر.

وصرح خوكين أبيرريباي رئيس سوسييداد لصحيفة ماركا في وقت سابق "أعتقد أن أوديجارد سيبقى معنا، هذا هدفنا".

أما مودريتش، فينتهي عقده مع ريال مدريد في 2021 وقالت تقارير في وقت سابق إن اللاعب قد يرحل إلى الدوري الإيطالي ولم ينف الكرواتي ذلك.

ويلعب مودريتش في ريال مدريد منذ 2012 وشارك مع الفريق في 342 مباراة وسجل 22 هدفا وأرسل 55 تمريرة حاسمة.

وتوج اللاعب الأسبق لتوتنام بـ17 لقبا مع ريال مدريد آخرها الدوري موسم 2019-2020.

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