ليوناردو يرد على ميونييه: باريس لم يقلل من احترام اللاعب

رد ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان على توماس ميونييه اللاعب المنتقل للتو من الأخير إلى دورتموند والذي اتهم الفريق الفرنسي بمعاملته بشكل غير لائق.

وقال ميونييه في حوار لوكالة DPA الألمانية إن ليوناردو لم يرغب في استمراره مع بطل فرنسا وأن الأخير لم يكن صادقا حين صرح أن اللاعب البلجيكي رفض تجديد عقده.

وصرح ليوناردو في حوار مع صحيفة لوباريزيان الفرنسية "بالنسبة للاعبين الذين كانت عقودهم ستنتهي، طبقنا سياسة مشتركة هي تمديد التعاقد لشهرين إضافيين ليكملوا البطولات تحت نفس الشروط الموجودة في عقودهم التي انتهت في 30 يونيو".

وواصل البرازيلي لاعب ميلان السابق "تياجو سيلفا، إريك-ماكسيم شوبو-موتينج، وسيرخيو ريكو وافقوا. تعاملوا بشكل رائع. ميونييه كان وقع بالفعل لدورتموند. لا أعلم متى. كان حرا ليفعل ذلك منذ 1 يناير، كان محقا فيما فعل".

واستمر "طلب نفس الراتب الذي سيتقاضاه في دورتموند. اتصلت بدورتموند لأحصل عليه على سبيل الإعارة (حتى نهاية أغسطس) لكن النادي الألماني طلب مالا. في هذا الموقف كان الأمر مستحيلا. لا يوجد سبب لنعامله بشكل مختلف. النادي لم يقلل من احترامه أبدا. حاولنا تمديد عقده، لم يرغب في ذلك، هذا حقه".

وعن قول ميونييه إن النادي منعه حضور مركز التدريب، رد ليوناردو "طلب القدوم لمركز التدريب، أبلغناه ببريد إلكتروني أن طلبه مرفوض لأنه ليس منطقيا أن يأتي لمدة 8 أيام (التي كانت متبقية في عقده). أوضحنا أننا لا نريده أن يفي بعقده في آخر 8 أيام. جاء لتحية اللاعبين في 26 يونيو، اليوم التالي لتوقيعه لدورتموند. لذلك لم يكن ممنوعا من الحضور لمركز التدريب".

وانتقل ميونييه (28 عاما) في صفقة انتقال حر إلى دورتموند بعقد يمتد إلى 2024.

وشارك اللاعب الأسبق لكلوب بروج في 128 مباراة مع باريس وسجل 13 هدفا وأرسل 21 تمريرة حاسمة.

وتوج ميونييه بـ11 لقبا مع باريس خلال 4 مواسم.

طالع أيضا

دجلة: الأهلي تفاوض شفهيا للحصول على بيكام

سيتيين: لا أعرف هل سأبقى في برشلونة أم لا

حاسة زيدان السادسة

زيدان: الدوري يسعدني أكثر من الأبطال

زيدان.. لقب كل 19 مباراة

ميسي: كل شيء سيئ منذ يناير