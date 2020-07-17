تقرير: ألكانتارا وافق على الانتقال لـ ليفربول

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

تياجو

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ وافق على البنود الشخصية في صفقة انتقاله المحتملة إلى ليفربول.

وأشارت بيلد إلى أن الاتفاق بين الناديين على قيمة الصفقة لم يتم بعد.

وأوضحت تقارير أن بايرن يريد 36 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن لاعبه الإسباني، بينما يقدر ليفربول قيمة ألكانتارا بـ22 مليون إسترليني.

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ورفض تياجو لاعب برشلونة السابق تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ والذي ينتهي في 2021.

الإسباني البالغ 29 عاما خاض الموسم الجاري 35 مباراة وسجل 3 وصنع 2.

إجمالا بقميص بايرن ميونيخ خاض 230 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 20، وتوج بـ 16 لقبا من بينها 7 ألقاب دوري ألماني متتالية.

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