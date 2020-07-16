لجنة الحكام تقترح إضافة عوازل في غرفة VAR

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عن مقترح سيطلب تنفيذه عند استئناف بطولة الدوري المصري في أوائل أغسطس المقبل.

أكد وجيه عبر البرنامج الإذاعي (من الآخر) "تقنية الفيديو سوف تطبق، سأعرض على الشركة مقترحا لم ينفذ في أي دولة بالعالم، وهو عمل عوازل زجاجية وبلاستيكية في غرفة الفار".

وأوضح رئيس لجنة الحكام "سيتم الاستغناء عن المهندس الفني، ليبقى في غرفة الفيديو المنفذ وحكم الفار ومساعده".

وأشار في سياق متصل "سنبدأ المعسكر الأول للحكام يوم 17 يوليو، وقسمنا المعسكر لعدم القدرة على تجميع 50 حكما مرة واحدة، وضرورة أن يبقى كل حكم في غرفة لحين ظهور نتائج المسحة، وبعد الاطمئنان على نتائج المسحة يمكن إقامة حكمين في غرفة واحدة".

وتطرق وجيه أحمد للتعليمات المفروضة على الحكام في المباريات قائلا "سنشدد على عدم المصافحة والتأكيد على تطبيق اللاعبين للإجراءات الاحترازية بشكل دقيق، وثالثا إجراء التبديلات الخمسة، وفترتين توقف مدتهما دقيقة ونصف إلى دقيقتين بعد 30 دقيقة من كل شوط".

وأتم تصريحاته "فترة إعداد الحكام كافية، ونسمح لهم بإدارة المباريات الودية بعد إجراء مسحة طبية".

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