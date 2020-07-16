بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ 29 في تاريخه
الخميس، 16 يوليه 2020 - 01:34
كتب : FilGoal
توج بورتو بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ 29 في تاريخه بعد الفوز على سبورتينج لشبونة 2-0 في الجولة الـ 32.
بورتو احتاج للفوز على سبورتينج لشبونة من أجل حصد اللقب ليوسع الفارق مع بنفيكا إلى 8 نقاط قبل جولتين على النهاية.
واستغل التنين البرتغالي تعثر بنفيكا بعد عودة النشاط الرياضي وتشبث بالصدارة ليحقق اللقب للمرة الثانية في آخر 3 مواسم.
انتصار بورتو على لشبونة جاء بفضل هدفا دانيلو بيريرا في الدقيقة 64 والمالي موسى ماريجا في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.
GOLO! FC Porto, Danilo aos 64', FC Porto 1-0 Sporting CP #LigaNOS #FCPSCP
🎥⏱ https://t.co/iF7CvgmsKn pic.twitter.com/eR7sYGEwlT— VSPORTS (@vsports_pt) July 15, 2020
بتتويج بورتو ضمن التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مباشرة.
ويعد بنفيكا الأكثر تتويجا بلقب الدوري وصاحب الرقم القياسي برصيد 37 لقبا.
FC Porto é Campeão da Liga NOS 2019/20! 🏆⚽️🎉#futebolcomtalento #LigaNOS #LigaPortugal pic.twitter.com/ayUTdMRlDa— Liga Portugal (@ligaportugal) July 15, 2020
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