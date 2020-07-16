بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ 29 في تاريخه

الخميس، 16 يوليه 2020 - 01:34

كتب : FilGoal

بورتو البرتغالي

توج بورتو بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ 29 في تاريخه بعد الفوز على سبورتينج لشبونة 2-0 في الجولة الـ 32.

بورتو احتاج للفوز على سبورتينج لشبونة من أجل حصد اللقب ليوسع الفارق مع بنفيكا إلى 8 نقاط قبل جولتين على النهاية.

واستغل التنين البرتغالي تعثر بنفيكا بعد عودة النشاط الرياضي وتشبث بالصدارة ليحقق اللقب للمرة الثانية في آخر 3 مواسم.

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انتصار بورتو على لشبونة جاء بفضل هدفا دانيلو بيريرا في الدقيقة 64 والمالي موسى ماريجا في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

بتتويج بورتو ضمن التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مباشرة.

ويعد بنفيكا الأكثر تتويجا بلقب الدوري وصاحب الرقم القياسي برصيد 37 لقبا.

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