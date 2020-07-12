سولشاير: سانشو؟ مانشستر يونايتد اسم جاذب لأي لاعب شاب لديه طموح

الأحد، 12 يوليه 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

مؤتمر سولشاير

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه لطالما كان عامل جذب للاعبين الشباب، ردا على سؤال بخصوص انضمام جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، وفي إشارة واضحة للاعب أنه النادي المناسب له.

وصرح سولشاير قائلا: "لست في هذه الوظيفة لأصبح متشوقا حول كل صفقة، أنا هنا لأطور الفريق وأحاول أن أصقله بطريقة نؤمن سويا مع الإدارة بأنها المناسبة للعبه".

وواصل "النتائج والأداء سيأتون وأعتقد أن مانشستر يونايتد اسم جاذب لأي لاعب شاب لديه طموح".

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وتابع "أعتقد أنه كلما حصلت على اللاعبين مبكرا وكلما اندمجوا في بيئة الفريق كلما أصبحوا أكثر ولاء للنادي".

وأردف "لطالما منحنا الشباب الفرصة، الأمر يجري في دماء النادي ودائما سيتبعنا".

وأتم "لا أعلم كم عدد المباريات التي خضناها بوجود لاعبي الأكاديمية لكنني أعلم أنها أكثر من 4 آلاف، سنحاول تطوير أكاديميتنا لكي نضع لاعبينا خلال ذلك النظام".

مانشستر يونايتد يواجه نظيره ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري يوم الإثنين في التاسعة مساء.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن يونايتد على بعد خطوة من ضم سانشو من بوروسيا دورتموند.

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