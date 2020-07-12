جوارديولا: نأمل كثيرا أن يكون قرار المحكمة الرياضية في صالحنا

الأحد، 12 يوليه 2020 - 01:28

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

قال جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه يأمل كثيرا أن تصب نتيجة الاستئناف المقدم للمحكمة الرياضية بشأن قرار حرمان سيتي من اللعب في دوري الأبطال للموسمين المقبلين في مصلحة النادي.

وصرح المدرب الإسباني للصحفيين قائلا: "كل الثناء على رحيم سترلينج لما قدمه، ليس فقط الهاتريك لكن لتطوره كلاعب ولرغبته في التطور ونحن سعداء بمستواه اليوم".

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وأضاف "المستوى الذي لعبنا به اليوم مشابه لما قدمناه طيلة الموسم، الآن يمكننا الانتظار حتى يوم الإثنين وسيتم اتخاذ القرار بخصوص دوري الأبطال".

وواصل متحدثا عن قرار المحكمة الرياضية بشأن إيقاف سيتي قائلا: "إنه قرار ومهم للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل "ما قمنا به هو أننا فزنا بتذكرة التأهل للموسم المقبل في الملعب، ولا أحد يمكنه التشكيك في ذلك".

وأتم "آمل كثيرا أن ينجح استئنافنا ضد القرار".

وينتظر مانشستر سيتي يوم الإثنين لمعرفة قرار المحكمة الرياضية بشأن الاستئناف الذي قدمه النادي ضد قرار حرمانه من اللعب في دوري الأبطال لموسمين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكان سيتي قد انتصر بنتيجة 5-0 أمام برايتون ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليصل إلى النقطة 72 في المركز الثاني.

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