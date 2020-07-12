ساري بعد التعادل مع أتالانتا: واجهنا أحد أفضل الفرق في أوروبا.. نقطة مستحقة

الأحد، 12 يوليه 2020 - 01:12

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - يوفنتوس

وصف ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، منافسه أتالانتا بـ"أحد أفضل الفرق في أوروبا"، وذلك بعد المواجهة التي جمعت بين الفريقين.

وتعادل يوفنتوس بشق الأنفس أمام أتالانتا بثنائية لكل فريق في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي، في لقاء شهد احتساب ركلتي جزاء لليوفي. (طالع التفاصيل)

وقال ساري: "واجهنا أحد أفضل الفرق في أوروبا في الوقت الحالي. المباراة كانت صعبة للغاية".

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وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب المباراة "ارتكبنا العديد من الأخطاء في تمرير الكرة بيننا، وخصوصا مع انقضاض أتالانتا علينا دائما. كانت مخاطرة كبيرة وخسرنا العديد من الكرات".

وتابع "في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل، مع طاقة أفضل وفي النهاية تعادلنا. نقطة التعادل كانت مستحقة".

وأكمل حديثه قائلا: "قبل تقدم أتالانتا علينا مجددا 2-1 شعرت أننا سنفوز في اللقاء، ولكن في النهاية نقطة التعادل كانت مهمة بالنسبة لنا".

وأشار "كنا في الصدارة بفارق 7 نقاط والآن في الصدارة بفارق 8 نقاط".

التعادل أوصل يوفنتوس للنقطة 76 في صدارة الدوري وبفارق 8 نقاط كاملة عن الوصيف لاتسيو الذي خسر للمرة الثالثة على التوالي.

بينما وصل أتالانتا للنقطة 67 في المركز الثالث، وفوت على نفسه فرصة الوصول للوصافة.

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