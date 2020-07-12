جاسبريني ينفجر بسبب ركلتي جزاء يوفنتوس: هل نقطع أيدينا؟.. هذا القانون في إيطاليا فقط

انفجر جيان بييرو جاسبيريني بسبب ركلتي جزاء يوفنتوس أمام فريقه. انفجار المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي كان بسبب "القانون الإيطالي" وليس بسبب عدم صحة ركلتي الجزاء.

أتالانتا كان على أعتاب الانتصار أمام يوفنتوس وإشعال الدوري الإيطالي، ولكن كريستيانو رونالدو أدرك التعادل من علامة الجزاء في الدقائق الأخيرة بسبب لمسة يد. ركلة جزاء كانت الثانية وبنفس الطريقة للسيدة العجوز. (طالع التفاصيل)

وقال جاسبريني: "تلك هي القوانين هنا في إيطاليا".

وأضاف في تصريحاته مع شبكة DAZN عقب المباراة ونقلتها (فوتبول إيطاليا) "هل علينا قطع أيدينا؟ يمكنك وضع يديك أمام جسمك. تلك ليست أول ركلة جزاء تُحتسب بهذا الشكل في إيطاليا، لقد رأينا الكثير منها طوال الموسم مع فرق مختلفة".

وتابع "هذا جنون. تفسير هذا الجزء من القانون (لمسة اليد) يتواجد فقط في إيطاليا. لا نرى مثل تلك ركلات الجزاء تُحتسب في أي بلد أخرى. تلك هي القوانين هنا".

بعد حديثه عن الحكم، تطرق مدرب أتالانتا للإشادة بفريقه، قائلا: "أداء عظيم أمام بطل إيطاليا. طلبت من اللاعبين لعب تلك المباراة مثل مباريات دوري أبطال أوروبا. سنواجه فريقا في نفس المستوى في أغسطس (باريس سان جيرمان)".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا سعيد جدا جدا بأداء فريقي اليوم، ومُحبط للغاية بسبب عدم الانتصار. كنا في المقدمة حتى الدقائق الأخيرة وكنا نستحق الانتصار".

وأشار "هدفنا منذ بداية الموسم كما هو، وهو الوصول لدوري أبطال أوروبا. إنهاء الموسم في المركز الثاني أو الثالث، يدور حول الهيبة ولكن في النهاية هدفنا واحد".

واستكمل "بدأنا الموسم بشكل قوي ولكن بالطبع دوري أبطال أوروبا أثر على طاقتنا وجعلنا نفقد الكثير من النقاط. نحن لم نستهدف أبدا الفوز بالدوري الإيطالي".

ويرى "يوفنتوس ملك الدوري الإيطالي ولن يتركوا اللقب. لا أعرف كم من الوقت يمكننا الاستمرار في تحقيق الانتصارات ولكننا في النهاية نرغب في إظهار انطباع جيد في أوروبا".

وأتم "نرى الفريق ينمو كل عام عن الآخر. شخصيتنا في السابق لم تكن كذلك لنلعب مباراة بهذا الشكل أمام يوفنتوس على ملعبه، ولكننا ننمو وهذا الأهم".

التعادل أوصل يوفنتوس للنقطة 76 في صدارة الدوري وبفارق 8 نقاط كاملة عن الوصيف لاتسيو الذي خسر للمرة الثالثة على التوالي.

بينما وصل أتالانتا للنقطة 67 في المركز الثالث، وفوت على نفسه فرصة الوصول للوصافة.

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