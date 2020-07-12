مؤتمر مدرب شيفيلد: دوري الأبطال؟ نفكر في المباراة المقبلة فقط

قال كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد إن فريقه لا يفكر في اللعب سواء في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، وجل ما يفكرون به حاليا هو المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح وايلدر قائلا: "قدمنا أداء جيدا كان علينا أن نفعل ذلك نظرا للقوة التي يتمتع بها تشيلسي واللاعبين لديه، كنا قريبين للغاية من تقديم أقصى ما لدينا".

وأضاف "لا نفكر سوى في المباراة التالية، فقط أنتم الصحفيون تتحدثون عن دوري الأبطال، اللاعبون يستمتعون بلعب كرة القدم ويضعون أجسادهم على المحك".

وواصل "لن أخوض في الحديث عن نقاط ضعف تشيلسي، لن تسحبني إلى ذلك الحوار، كانت لدينا خطة وكان لديهم لاعبين رائعين وكان يجب علينا اتباع خطتنا".

وأكمل "كان يجب أن نكون منظمين وملتزمين للغاية، دفاعنا كان حصينا وتوقيت أهدافنا كان رائعا".

وتابع "يجب أن تقدم أفضل ما لديك لتحصل على نتيجة، تدافع حينما يجب عليك أن تفعل وحينما تكون لديك الكرة يجب أن تفعل شيئا بها".

وأردف "علمنا أنهم سيستحوذون على الكرة، بسبب جودة اللاعبين لديهم، لكنك شاهدت سلوك لاعبي لمدة طويلة، أرادوا أن يؤدوا كل شيء لكن بشكل جماعي وفعلوا ذلك".

وأتم "من الخطر أن نترك فكرة اللعب في أوروبا تطاردنا الآن، لأننا سنبطئ أنفسنا هكذا، اللاعبون يستمتعون بالتحدي وضد ليستر سيكون علينا أن نبحث عن نتيجة أخرى كبيرة".

شيفيلد فاز للمرة الأولى منذ 26 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ35 من المسابقة، بنتيجة 3-0 يوم السبت.

واشتعل بذلك صراع المراكز الثالث والرابع المؤهلين لدوري الأبطال، إذ أن تشيلسي أصبح 60 نقطة وليستر سيتي أصبح 59 نقطة ومانشستر يونايتد 58 نقطة وشيفيلد 54 وولفرهامبتون 52.

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