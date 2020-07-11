مدرب بلد الوليد يفتح النار على سيتيين: دائما ما يحاول التقليل مننا.. فعل ذلك مع بيتيس

السبت، 11 يوليه 2020 - 23:31

كتب : FilGoal

ليو ميسي - بلد الوليد - برشلونة

هاجم سيرخيو جونزاليس المدير الفني لـ بلد الوليد، نظيره كيكي سيتيين مدرب برشلونة، بعد مباراة الفريقين في الدوري الإسباني.

بلد الوليد سقط بصعوبة أمام ضيفه برشلونة بهدفٍ دون رد في ملعب خوسيه زوريا، بالجولة 36 للدوري الإسباني.

وأرجع سيتيين انخفاض مستوى فريقه في المباراة إلى الإرهاق وحرارة الطقس، دون أن يتطرق إلى بلد الوليد، منافسه في اللقاء، الأمر الذي أثار حفيظة سيرخيو.

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وعن ذلك علّق سيرخيو في مؤتمره الصحفي: "إنها ليست مسألة متعلقة بكرة القدم، كيكي يحاول دائما التقليل من بلد الوليد، فعل ذلك بالفعل وقتما كان مدربا لـ بيتيس".

في الموسم الماضي، فاز بلد الوليد على ريال بيتيس –الذي كان يدرّبه سيتيين-، وبعد اللقاء تحدث سيتيين عن صعوبة مهاجمة "فريق يدافع بـ10 لاعبين في منطقته".

وعاد سيرخيو للحديث عن مباراة اليوم: "الإجابة كانت في الملعب، نحن الفريق الذي خلق قدرا أكبر من الفرص الخطيرة. الحرارة وأرضية الملعب كانت علينا وعليهم".

واعترف: "لم أنجح في الخطة التي وضعتها للشوط الأول، وقمت باختيارات خاطئة، لكن في الشوط الثاني استطعنا وضع برشلونة في منطقته وخلقنا العديد من فرص التسجيل".

وأتم: "أنا سعيد للغاية بما قدمه اللاعبون، جعلنا برشلونة يغير خطته لأننا التهمنا النجيل".

أرتورو فيدال سجل هدف المباراة الوحيد في وقتٍ مبكر من المواجهة.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر صاحب المباراة الأقل.

فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز 14، بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

ليبقي برشلونة على آماله الضئيلة في الفوز بالدوري الإسباني في سيناريو لو حدث فلن يكون له سابقة.

برشلونة ابتعد عن ريال مدريد بـ4 نقاط قبل 3 جولات على النهاية، ولم يحدث من قبل أن فاز أي فريق بلقب الدوري الإسباني بعد ابتعاده عن المتصدر بهذا القدر من النقاط في هذه المرحلة من المسابقة.

مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة كان بطلا للمباراة، بعدة تصديات مؤثرة في توقيتات هامة من اللقاء.

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