سيتي يواصل نتائجه الكبيرة ضد برايتون.. وسترلينج يكمل الهاتريك بطريقة غريبة

استمرت انتصارات مانشستر سيتي الكبيرة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، فللمباراة الثالثة على التوالي يفوز الأزرق السماوي بنتيجة كبيرة، هذه المرة 5-0 أمام مضيفه ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رحيم سترلينج هاتريك وكذلك كل من بيرناردو سيلفا وجابريل جيسوس كل منهما هدفا.

افتتح سترلينج التهديف في الدقيقة 21 بطريقة جميلة للغاية من على حافة منطقة الجزاء بتسديدة مقوسة بعد تمريرة من جيسوس لتكون أول أهداف الضيوف.

وكاد سيتي أن يضاعف النتيجة بعد دقيقة عقب انطلاقة وتمريرة رائعة من رياض محرز لتصل الكرة إلى بينجامين ميندي داخل منطقة الجزاء وسدد لكن الكرة مرت بسلام.

وأهدر محرز فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعدما قطع بيرناردو الكرة في وسط الملعب ومررها إلى جيسوس الذي كان مراقبا على حافة المنطقة ليمنحها على الجانب الأيمن داخل المنطقة إلى محرز الذي سدد لكنها مرت بسلام.

وأضاف جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد ركنية وصلت إلى رأس رودري الذي سددها نحو المرمى ليكملها جيسوس بقدمه داخل الشباك.

واقترب كيفين دي بروين من هز شباك برايتون بدوره، في الدقيقة 51 بعد تنفيذه لركلة حرة مباشرة أبعدها القائم وسقطت الكرة أمام لاعبي سيتي لكن ماثيو ريان حارس برايتون تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 53 سجل سيتي هدفا ثالثا بطريقة جميلة، ضغط ميندي وقطع الكرة ثم مررها إلى سترلينج الذي منحها بدوره إلى دي بروين الذي مررها إلى محرز ليقوم الأخير بإرسال كرة عرضية يسكنها سترلينج برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 57 أضاف سيتي الهدف الرابع عن طريقة بيرناردو سيلفا الذي سدد بقوة من على حافة منطقة الجزاء ليتصدى لها ريان لكنها سقطت أمامه ويحاول جيسوس الحصول على الكرة لكنها تصل إلى سيلفا الذي سجل في الشباك.

ولاحت فرصة خطيرة لرياض محرز في الدقيقة 78 حينما تخطى الدفاع وحارس المرمى وراوغ ببراعة لكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج.

وجاءت أكثر لحظات المباراة غرابة في الدقيقة 82 حينما حاول سترلينج المراوغة داخل منطقة الجزاء لكنه سقط وأثناء سقوطه اصطدمت الكرة برأسه ودخل من بين قدمي ريان حارس برايتون بطريقة غريبة أثناء عجز الدفاع في التعامل معها، ليكمل اللاعب الهاتريك.

ورفع سيتي رصيده من النقاط إلى 72 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد برايتون عند 36 نقطة في المركز الـ15.

ويعد هذا هو الانتصار الكبير الثالث على التوالي لسيتي ضد برايتون في الدوري، إذ فاز في آخر مواجهتين بنتيجة 4-1 و4-0 على الترتيب.

اقرأ أيضا:

سلسلة ليفربول تتوقف أمام صخرة بيرنلي

ودية مرتقبة للزمالك

هل تُلعب مباريات دوري الأبطال خارج إفريقيا؟

حقيقة مفاوضات شريف مع الاتفاق

هل تفاوض الأهلي مع موليكا