مصدر في الاتحاد الكاميروني لـ في الجول: الحكومة أبلغتنا بعدم استضافة مباريات إفريقيا لسببين

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم استعداد الاتحاد للاعتذار بشكل رسمي عن عدم استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "نستعد للاعتذار بشكل رسمي للاتحاد الإفريقي عن عدم استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "الحكومة الكاميرونية أبلغتنا بصعوبة استضافة المباريات".

وأضاف "سببان وراء رفض الحكومة، الأول هو تفشي فيروس كورونا، والثاني هو موسم الأمطار".

وتابع "الاتحاد الكاميروني سيجتمع يوم الأحد لتأكيد قرار الحكومة، وبعدها سنخاطب الاتحاد الإفريقي بالاعتذار بشكل رسمي".

ويرى المصدر "الاعتذار لن يؤثر على استضافة الكاميرون لكأس الأمم للمحليين".

وفسر "حتى يناير المقبل، أعتقد أننا سنكون سيطرنا على فيروس كورونا، وأيضا موسم الأمطار ينتهي في شهر نوفمبر".

video:1

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن).

الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق انتظار الاتحاد الكاميروني الحصول على موافقة الحكومة من أجل استضافة المباريات.

اقرأ أيضا:

سلسلة ليفربول تتوقف أمام صخرة بيرنلي

ودية مرتقبة للزمالك

هل تُلعب مباريات دوري الأبطال خارج إفريقيا؟

حقيقة مفاوضات شريف مع الاتفاق

هل تفاوض الأهلي مع موليكا